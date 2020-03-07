В селах Бурятии покажут новейшие мультфильмы

Мультфильмы российского фестиваля увидят жители Еравнинского и Заиграевского районов



Широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая Премьера» в седьмой раз проводит Открытый российский фестиваль анимационного кино. За эти годы мероприятие стало традиционным и всенародно любимым. Начавшись с семи городов, «Открытая премьера» значительно «подросла», и в 2020 году проводится в 500 городах и селениях России.



Суть «Открытой Премьеры» - показ новейших мультфильмов конкурсной программы Фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. Показы стартуют 11 марта и завершатся 15 марта.



В Бурятии мультфильмы фестиваля увидят жители Еравнинского и Заиграевского районов. В новых кинозалах, открытых в прошлом году по программе Национального проекта «Культура», пройдут бесплатные показы. Зрители после сеансов выберут понравившиеся мультики.

Оператором «Открытого показа» в Бурятии стал Республиканский центр народного творчества Министерства культуры РБ.



Фестиваль ежегодно проходит в Суздале Владимирской области и известен без исключения всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке Форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». В каждом городе-участнике «Открытой Премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей, фильм. А та картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз Фестиваля.



Фото Министерства культуры РБ

