«Бабочки полет», или Колбаса и «пули»

Евгения Герасимова - тот самый секретный ингредиент, способный превратить банальный концерт в яркое шоу

Евгения Герасимова – режиссер по пластике, «осколок» легендарного театра «ЧелоВек» - тот самый секретный ингредиент, способный превратить банальный концерт в яркое шоу.За полгода Бурятия отметилась двумя яркими шоу - открытие чемпионата мира по боксу среди женщин и празднование Сагаалгана – Нового года по восточному календарю в Кремле. Оба шоу выстрелили, словно пульки, гладкие, цельные, блестящие. Только имя человека, приложившего немало усилий к тому, чтобы все прошло гладко, осталось в тени.Когда беспрецедентный десант артистов и чиновников уехал на празднование в Кремль, осталась дома ухаживать за мамой. «Я уже сделала, что должна», - сказала она, запустив очередной перфоманс в жизнь. За месяцы совместной работы они сдружились с Туяной Догдановой, выступившей режиссером этих мероприятий от Бурятии. О Герасимовой же знают в культурных кругах, без нее не обходится ни одно масштабное городское мероприятие. Режиссеры театров требуют ее присутствия на репетициях, дабы она зорким глазом оценила, все ли в порядке. Потому что она – режиссер по пластике – тот человек, который делает все слитным и единым, заставляя драматургию двигаться и говорить языком тела и танца.Уже в детских мечтах видела себя хореографом, представляла, как ставит танцы на сцене. Закрывала глаза и видела, как музыка превращается в движение, потому вопрос о профессии никогда не стоял. Она знала, ее жизнь должна быть связана с танцем.После окончания Культпросветучилища Евгения неожиданно попросила распределить ее в неимоверную даль на севере Бурятии – в Баунтовский район. Поселок так и назывался – Северный. Узнав об этом, педагоги пришли в ужас, потому что было очевидно – их талантливая выпускница собирается сгинуть в сельском ДК вместе со своим красным дипломом. Преподаватели просто не знали, что, побывав на практике в этом дальнем поселке, их ученица уже успела собрать свой небольшой коллектив и… влюбиться в будущего мужа. Так что на север ее звало сердце. И все ее там ждали. «Выкупать» ее, говорят, приехали из Баунта с двумя ящиками тушенки и колбасы, благо снабжение там было особое. Время же стояло тяжелое – начало голодных 90-х, и Евгению, так и быть, отдали.Но шила в мешке не утаить, а талантливого хореографа не спрятать в глуши, если он сам того не захочет. Евгения захотела учиться большему и в 1994 году заочно поступила во ВСГАКИ на специальность «Режиссер эстрады и театрализованных представлений». Это было легендарное время, когда в институте работали создатели театра «АзАрт» («ЧелоВек») - Татьяна Смирнягина, Нэлли Дугаржабон, Игорь Григурко. Все было наполнено творчеством, свободой, надеждами и полетом идей.- Мне сильно повезло, что все они в это время перешли с театральной кафедры на нашу. Сначала я была тихой и серой мышью, а потом меня всюду стали брать актрисой и режиссерские мои задумки хвалить, - коротко вспоминает Евгения Герасимова.На самом деле она горела танцем, лучилась фантазиями, надышаться не могла на своих учителей. Ей, заочнице, хотелось видеть их чаще.…Когда поселок Северный закрывали, она уже была на пятом курсе. Нужно было переезжать в город. Вот тут и появилось неожиданное предложение – известный педагог, режиссер по пластике Игорь Григурко позвал ее на очное отделение, правда, на третий курс. Все крутили у виска, а Евгения с радостью перевелась на два курса ниже. В 1997 году она окончила институт, уже будучи актрисой первого состава знаменитого театра пластической драмы «АзАрт», позднее переименованного в театр пластической драмы «ЧелоВек». Этот театр с ностальгией вспоминают в Улан-Удэ до сих пор, потому что однажды он в полном составе уехал из Бурятии, оставив после себя яркий след. Такого в Бурятии больше не было. А Евгения осталась – у нее уже была семья, ребенок... Но это совсем другая история.Где она только не работала - над постановками в Русском драматическом театре им. Бестужева, в театре кукол «Ульгэр» и в театре Бурятской драмы им. Х. Намсараева. На кафедре театрального искусства родного ВСГИКа (бывшего ВСГАКИ) преподавала пластическое воспитание актерам и режиссерам. В 2019 году было болезненное закрытие кафедры, которое Евгения перенесла молча. Журналисты терзали их вопросами, но они с коллегами ничего не сказали. Евгения просто ушла и сейчас работает режиссером Молодежного художественного театра Улан-Удэ. Еще у нее есть своя отдушина - Театр пластической импровизации, которым руководит. Их перфомансы, «живые статуи», вносят изюминку к праздникам республики.Для пластических актеров любое движение и жест – это фраза и слово. Один жест, но по-разному сделанный, это уже смысловые интонации. Все движения - как буквы в алфавите или ноты в музыке. Но таких актеров в Бурятии больше не выпускают. А если бы и были, то не танцовщики, а пластические актеры сопровождали бы крупные шоу, вроде тех, что проходили в Кремле. И тогда ни один бы зритель не съязвил под видео: «Это кто извивается вокруг Жигмитовой – черви или аватары?». Вообще изначально была идея сделать шоу в стиле знаменитого цирка Дю Солей.- Конечно, извиваться можно по-разному. Для того чтобы работать на характерных пластических связках, мне нужна актерская группа. Для того же шоу в Кремле, посвященного Сагаалгану, все должны были делать пластические актеры, которые чувствуют атмосферу, создают образ… Всех снова выручил «Угол зрения», но у танцовщиков другая энергия, - задумчиво рассказывает Евгения.После закрытия кафедры театрального искусства всех студентов отправили учиться в другие города, и тут, по словам Евгении, как в песне: «опустела без тебя земля». Единственная зацепка для нее, как режиссера по пластике, это Молодежный театр и несколько молодых ребят, исполняющие спектакль «Бабочки полет».Кажется, режиссер Герасимова знает о непонимании все. Некоторые ее идеи не были поняты, и это было как удар, который мог отправить ее в нокаут. Когда она предложила свой проект театрализованного шоу для чемпионата мира по женскому боксу-2019, то ввела в него совершенно новый персонаж – девочку Боксану. Эпический рассказ о ней, о становлении женского бокса открывал чемпионат. За полгода имя Боксана стало почти нарицательным, а образ восприняли на ура. Уже забылось, что имя и мифологию символ чемпионата получил благодаря замыслу Евгении, поначалу некоторым казавшийся совершенно нелепым. Но в итоге работа режиссера запомнилась не только жителям Бурятии, но и зрителям по всему миру, впервые узнавшим о существовании Бурятии и Улан-Удэ, увидев яркое шоу. Теперь некоторые спрашивают, не надо ли было Боксану запатентовать? А Евгения лишь пожимает плечами.Еще знаменитые деятели театра Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд, Таиров уделяли огромное внимание пластике в спектакле. Чтобы спектакль или концерт не превратился в историю отдельных танцевальных и музыкальных номеров, никак не связанных с сюжетом, нужны они – режиссеры по пластике. Сегодня режиссеры-постановщики все чаще уделяют внимание пластическому решению спектакля. Но специалистов такого плана крайне мало, они – редкость по всей стране. И спектакли их тоже. Последняя постановка Евгении Герасимовой - пластический спектакль «Бабочки полет» - вдохновлена идеей быстротечности мгновения и заставляет задуматься, как суета повседневности не дает нам почувствовать себя счастливыми. Языком пластики и японского стихотворного жанра хокку рассказана история встречи двух родственных душ, в которой зрители могут увидеть что-то свое.- Пластический театр многогранен, и если кто-то увидит в нем свою историю, значит, так оно и есть. Это ведь ассоциативный уровень. Мы не диктуем сюжетных линий. Единственное, о чем говорим, что это история любви, - говорит Евгения Герасимова.Поэзия Мацуо Басе («Бабочки полет будит тихую поляну в солнечных лучах») и его последователей - Бонте, Бусон, Исса - будто создана для того, чтобы ее передали движением и образами, она оживает благодаря актерам Молодежного театра. Вот эта работа - ее вдохновение, радость, полет, почувствовать которые может зритель с душой, открытой прекрасному.Диляра Батудаева, «Номер один».Фото А. Даниловой