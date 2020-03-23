Кинотеатры Улан-Удэ продолжают работать в штатном режиме

Рекомендация Минкульта РФ не подействовала





По информации на 23 марта, в Улан-Удэ кинотеатры продолжают работать по расписанию. Как сообщили в кинотеатрах Пионер и Пиплс Парк, работа в штатном режиме продолжится до особого распоряжения руководства.

Ранее Министерство культуры РФ рекомендовала кинотеатрам приостановить работу для посетителей с 23 марта в связи с распространением коронавируса. Соответствующий приказ подписан министром культуры Ольгой Любимовой, сообщается на сайте учреждения. Приказ доведен до органов исполнительной власти субъектов, а также органов местного самоуправления в сфере культуры. Ранее Минкультуры России ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений – музеев, театров, филармоний и цирков.





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