Вернем Вахтангову дом вместе

30 мая страница Театра имени Евгения Вахтангова в Фейсбуке объединила его зрителей от Калининграда до Владивостока
Все они взволнованно ожидали на другой день закрытия 99 сезона любимого театра, заранее предвкушая неповторимость вахтанговского действа. Среди тех, кто признавался вахтанговцам в любви сложно было не обратить внимание на нашего земляка – кижингинца Энхэ Дарибазарона.
Признание в любви
– Следующий год–100-летие! Несколько лет назад вахтанговцы были у нас в Улан-Удэ, блистал бесподобный Лановой! Великий Театр! Творческих успехов, вахтанговцы! – писал Энхэ в комментариях, – Передавайте горячий привет Василию Семёновичу. Улан-удэнцы его очень любят. Приезжайте ещё, до сих пор с теплотой вспоминаем ваши спектакли!
Приезжайте ещё… Пандемия спутала все планы, отменила множество великих и прекрасных событий. Мы не поехали в путешествия, у театров не случились гастроли. Среди гастрольных планов вахтанговцев в этом году значился и Улан-Удэ. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает.
Гастроли 2014
В 2014 он расположил так, что наш город целую неделю просто зашкаливало от любви и восторга. В космос улетала невероятная по своему составу энергетика, люди буквально искрились положительными эмоциями. И это не удивительно!
Впервые в жизни залы Русского и Бурятского драматических театров были не просто заполнены, они были набиты людьми: страждущие, но не доставшие билетов, зрители сидели на балконах, в директорской и актёрских ложах…и, что невероятно, на ступеньках лестниц…Им это позволили!!! Причём, абсолютно бесплатно.Да и те, кому достались билеты, могут свидетельствовать, что самый дорогой из них стоил 800 рублей, в два раза дешевле, чем мы обычно отдаём за антрепризу, причём не всегда хорошую. А тут Академический театр и такой подарок!
А имена? Имена какие! Лановой. Максакова. Маковецкий. Симонов. Князев. Вдовиченков! Социальные сети были просто забиты фотографиями улан-удэнцев с любимыми актёрами.И даже после того, как гастроли Вахтанговского театра закончились, вахтанговцы не перестали нас удивлять.
Родственные связи
Ни с одним театром, в последствии приезжавшим в Улан-Удэ на гастроли, у культурного сообщества Бурятии не возникло таких тесных, можно сказать родственных, связей, как с Театром Вахтангова.
3 июля 2016 года художественный руководитель ГРДТ имени Н.А. Бестужева Сергей Левицкий напишет на своей странице в Фейсбуке: «Спасибо, Кирилл Крок, за гостеприимство, подробную экскурсию и за внимание! Восхищен». И Сергей будет не первым в Бурятии, когопримет Вахтанговский театр.
Первыми с ответным визитом к вахтанговцам отправятся Надежда Шагдырова и Баирма Дашидоржиева – президент и директор Республиканского театра кукол «Ульгэр». Затем в Москву полетят Эржена Жамбалова, на тот момент, художественный руководитель Буряад театра и Туяна Николаева, театральный критик, в то время заместитель художественного руководителя Буряад театра по развитию, и опять их приютит и обласкает Вахтанговский театр. Не успеет взлететь самолёт, в котором в Улан-Удэ возвращалась Туяна Николаева, а в Москве уже будут встречать Наталью Стефани, менеджера культурно-просветительских проектов Национальной библиотеки Республики Бурятия.
Ни в чём не знали отказа
Театр Вахтангова никогда и ни в чём Бурятии не отказывал.
Гастроли? Пожалуйста!
Когда у Кирилла Крока спросили: «Кирилл Игоревич, куда на «Большие гастроли» поедите?», он не раздумывая ответил: «В Бурятию!», потому что не забыл визит в Театр и просьбу министра культуры республики (в то время) Тимура Цыбикова.
Книги? Пожалуйста!
24 сентября 2014 года, спустя три недели после возвращения вахтанговцев в Москву, Анастасия Хомосова, корреспондент ИА «Байкал Медиа Консалдинг», напишет на своей стене ВКонтакте: «Она пришла! Она моя! Эту книгу я ждала как «Оскар», в том плане, что хочу от всей радующейся души поблагодарить Наталью Стефани за инициативу, проявленную на фоне нашей скромности, за решение не упускать возможные шансы и более того разделить результат своих стараний с другими, и конечно, неперестающего (даже уже на расстоянии) восхищать своими настоящими добрыми и человечными поступками прекрасного Кирилла Игоревича Крока, директора Театра имени Вахтангова».
За этой экспрессией нашей коллеги целая история, которая положила начало новой доброй традиции, ежегодно в сентябре представлять на Книжном салоне в Улан-Удэ книги, изданные Театром Вахтангова в содружестве с издательством «Театралис». И не только представлять, но и получать в подарок.
Свою сцену для показа спектаклей в Москве? Пожалуйста!
В ноябре 2016 года, именно на прославленной вахтанговской сцене москвичи и представители бурятской диаспоры смогли увидеть спектакли Буряад театра «Ромео и Джульетта» и «Yнгэрhэн сагай hэбшээн» («Ветер минувших времен»).
Видеоконференцию с Сергем Маковецким в Национальной библиотеке? Пожалуйста!
4 мая 2016 года Дария Хаустова, редактор Театра Вахтангова, напишет на своей странице в Фейсбуке:
«…спасибо Сергею Васильевичу Маковецкому! За время, за терпение и за то, какое количество сил, энергии, положительных эмоций, какой-то особой человеческой теплоты, что он нам подарил. Актёр совершил маленький подвиг: уже через 10 минут после окончания репетиции спектакля «Мнимый больной» он был в Библиотеке театра и отвечал на вопросы аудитории, находившейся в конференц-зале Национальной библиотеки. И вечером того же дня, через час после встречи с улан-удэнцами, Сергей Маковецкий играл заглавную роль в спектакле «Дядя Ваня».
В Национальной библиотеке хорошо помнят ту видеоконференцию. А также то, что Сергею Маковецкому адресовали не только вопросы, но и просьбы. Например, высказаться о вопросе сохранности лесов и мерах предотвращения лесных пожаров. В сентябре на Книжном салоне самым активным участникам той встречи были переданы маленькие подарки от Сергея Васильевича – программки спектакля с его автографом.
Да, Театр Вахтангова ни в чём нам не отказывал. Ни в радости встреч, ни в профессиональных советах, да даже в простой человеческой помощи.
Дом для Вахтангова
Сегодня помощь нужна им. Даже не помощь - партнёрство. Вахтанговцы предлагают нам всем – своим зрителям принять участие в их новом очень нужном и важном проекте «Вернём Вахтангову дом вместе».
Имя Евгения Вахтангова известно во всём мире. Он создал особое направление в искусстве, театральную школу и, собственно, театр. Как минимум два его спектакля стали легендами российского театрального искусства: «Чудо святого Антония» по Метерлинку и «Принцесса Турандот» по Гоцци. Влияние Вахтангова на мировой театр ощущается до сих пор.
В доказательство можно привести такой факт. Если спросить завзятых израильских театралов (не советского происхождения), кого из русских театральных деятелей они знают, то сначала назовут Вахтангова, а уж потом Станиславского. В городе Яффо даже есть улица имени Вахтангова. И это не удивительно, именно Евгения Вахтангова, своего ученика, Станиславский назначил художественным руководителем Театра «Габима». В Израиле не скрывают, что «израильский МХАТ», театр «Габима», основан именно вахтанговцами.
Евгений Богратионович Вахтангов прожил яркую, но короткую жизнь, всего 39 лет. Умер в Москве и похоронен на Новодевечьем кладбище. А вот родился и первые 20 лет провел во Владикавказе в двухэтажном домена Армянской улице. Здесь он увлёкся театром и отсюда отправился покорять Москву.
В 2013 году во Владикавказе был открыт памятник Евгению Вахтангову, но о том, что великий режиссёр некогда жил здесь, в доме на Армянской улице, сегодня напоминает только мемориальная табличка.
В 2021 году Театру Вахтангова в Москве исполнится 100 лет. Вахтанговцы хотят, чтобы дом во Владикавказе, в котором Евгений Вахтангов родился и вырос, стал музеем и культурным центром. Это будет справедливо: к юбилею театра подарить основателю его родной дом.
Музей и театральная площадка
В музее Театра Вахтангова в Москве достаточно экспонатов и материалов для организации яркой интересной экспозиции во Владикавказе. Кроме того, так как во времена Евгения Вахтангова в доме были не только жилые комнаты его семьи, но и табачный магазин, эту площадь предполагается использовать под создание театральной площадки.
Вахтанговцы планируют ставить программы совместно с Русским театром города Владикавказа, Национальным театром Осетии и другими творческими коллективами республики. Во Владикавказ будут приезжать с камерными спектаклями, концертами и творческими вечерами звёзды Вахтанговской труппы.
Всем миром. Всем народом
Процесс перевода здания в федеральную собственность, его реконструкции и восстановления, создания музейной экспозиции и оснащения концертной площадки – долгий и дорогостоящий.
Часть необходимой суммы Театр Вахтангова вложит из собственных заработанных средств. Значительные суммы пожертвовали спонсоры, но собрать всю сумму без дополнительной помощи сложно. Поэтому вахтанговцы ещё 16 марта запустили краудфандинг на сервисе Planeta.ru и обратились к своим зрителям за поддержкой.
Увы, сбор средств совпал с пандемией, поэтому на сегодняшний день собрано всего 17% необходимой суммы. А до окончания сбора остаётся всего 10 дней.
И как-то не хотелось бы, чтобы в следующую встречу с вахтанговцами жители Бурятии отводили и опускали глаза и говорили, что они не знали. Хотя бы потому, что Бурятия тоже никогда никому не отказывала в помощи.
Да, сейчас, наверное, не самое лучшее время собирать на театры, музеи, кино. У людей нет работы и уверенности в завтрашнем дне. Мы собираем друг другу средства на лечение и даже еду. Но счастливый завтрашний день – он всегда приходит. Там, где люди объединяются не только в беде, но и в будущей радости.
Добро всегда возвращается
Для того, чтобы принять участие в «строительстве» Дома-музея Вахтангова во Владикавказе достаточно просто выбрать один или несколько лотов на https://planeta.ru/campaigns/vakhtangov и тем самым положить свой кирпич. Пусть даже самый маленький, в общей стене этого не будет заметно. Но, возможно, именно благодаря вашему кирпичу эта стена будет стоять вечно.
В обмен на лоты все, поддержавшие проект, получат замечательные подарки от вахтанговцев, в том числе интересные книги о театре. У них появится возможность (по согласованию во время приезда в Москву) попасть на уникальную экскурсию по Театру Вахтангова, проводимую его директором Кириллом Кроком. Они даже смогут посмотреть любой спектакль вахтанговцев на главной сцене театра из «сталинской ложи».
И, самое главное, добро оно всегда возвращается. Каким бы маленьким оно не было, если оно от чистого сердца, у Бога оно обязательно вырастет. Наверное, многие помнят притчу о том, как шли по дороге двое и встретился им человек, который просил помощи. Один из них дал золотой, а другой - медный грош. А когда пришло время Божиего суда, медный грош перевесил золотой, потому что он был последним. Помнить об этом. Никогда не жалеть, ни о том, что отдали последнее, ни о том, сколько и какое добро тому или иному человеку сделали. Именно в этом и состоит любовь.
Варвара Федотовская
Фото: скриншот видео
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