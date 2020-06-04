Вернем Вахтангову дом вместе

30 мая страница Театра имени Евгения Вахтангова в Фейсбуке объединила его зрителей от Калининграда до Владивостока





Все они взволнованно ожидали на другой день закрытия 99 сезона любимого театра, заранее предвкушая неповторимость вахтанговского действа. Среди тех, кто признавался вахтанговцам в любви сложно было не обратить внимание на нашего земляка – кижингинца Энхэ Дарибазарона.