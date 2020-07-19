Солисты балета Анна Петушинова и Михаил Овчаров стали заслуженными артистами Бурятии

Указ подписан главой республики



Артисты также поблагодарили всех, кого посчитали причастными к награде.



Фото: пресс-служба Минкультуры Бурятии



В Бурятском театре оперы и балета объявили о присвоении звания «Заслуженный артист Республики Бурятия» ведущим солистам балетной труппы Анне Петушиновой и Михаилу Овчарову. Соответствующий указ подписан главой РБ Алексеем Цыденовым.Выпускница Бурятского государственного хореографического училища (класс Л.И. Протасовой) Анна Петушинова в минувшем сезоне стала первой балериной в истории Республики Бурятии, получившей номинацию на «Золотую маску» за партию Нирити в балете «Талисман».Выпускник Бурятского государственного хореографического училища (класс Б.Ц. Дамбаева) Михаил Овчаров пришел в наш театр в 2013 году с опытом выступлений в составе балетных трупп самых разнообразных школ и даже континентов, включая Королевский балет Новой Зеландии и балетный театр города Талса, США.- Звонок с новостью о присвоении звания застал меня в Санкт-Петербурге в 5:30 утра. Сквозь сон, помню, подумала: «Какое же классное начало красивого дня в красивом городе». Конечно, очень приятно, что мой творческий путь так высоко оценили, но кульминацией эмоций по такому важному поводу станет спектакль, на котором, как принято, почетный знак вручат на сцене. Сами понимаете, сейчас сложно предсказать, когда именно это произойдет, но можно однозначно утверждать, что это будет совершенно особое выступление. Слезы? Я думаю, буду улыбаться, - говорит ведущая солистка балетной труппы БГАТОиБ Анна Петушинова. - Верю, что новый для меня статус станет трамплином для дальнейшего развития карьеры. В планах продолжить творить на сцене и делиться опытом и знаниями с молодыми артистами, увлекать их в мир высокого искусства.- Первой реакцией после звонка из театра, с просьбой прийти и ознакомиться с приказом о присвоении мне звания, было удивление. Время сейчас непростое, вроде бы сидели без работы несколько месяцев, а тут такая новость. Приятная. Ведь разговоры, что меня могут отметить таким образом ходили давно, но вот именно в текущий момент никак не ожидал, - рассказал Михаил Овчаров, ведущий солист балетной труппы БГАТОиБ. Теперь буду ждать эмоций от торжественного вечера с вручением на сцене. Пусть сейчас и трудно предсказать, когда и в каких обстоятельствах это произойдет, событие будет важным и волнительным для меня. Надеюсь, в сентябре театр уже будет открыт. Откровенно говоря, личные награды и заслуги для меня ценны не сами по себе, а как подтверждение того, что я двигаюсь в правильном направлении. И звание «Заслуженный артист РБ» так же некая веха на пути. Знак того, что надо стремиться к большему, развиваться для покорения новых высот.