Со съемок шоу «Большой балет» вернулись артисты театра оперы и балета

Танцовщики из Бурятии впервые приняли участие в его сезоне на телеканале «Культура»



Артисты Бурятского театра оперы и балета Харука Ямада и Эрдэм Сандаков вместе с репетиром-постановщиком Татьяной Муруевой вернулись в Улан-Удэ из Москвы, где в течение двух недель принимали участие в съемках четвертого сезона телевизионного балетного конкурса «Большой балет». Трансляция шоу, в котором впервые приняли участие артисты из Бурятии, пройдет осенью на телеканале «Россия Культура».



«Дерзкие, стильные и креативные идеи авторов и создателей проекта позволят зрителям канала увидеть балет по-новому и помогут понять и полюбить это замечательное искусство, - говорится в пресс-релизе проекта. - Телезрители увидят балет с необычных, непривычных публике ракурсов, увидят так, как недоступно из кресла зрительного зала. Долгожданная встреча с любимым проектом совсем скоро – уже осенью! Зрителей ждут яркие эмоции, незабываемые впечатления и новые знакомства - «Большой балет» снова открывает молодых звезд! Мы будем за них переживать и радоваться, следить за творческой судьбой и вспоминать невероятно красивые, оригинальные и сложные номера на проекте».



В четвертом сезоне «Большого балета» приняли участие восемь пар молодых артистов балета из ведущих театров страны. Конкурсанты боролись за главный приз «Хрустальный пуант», предоставленный партнером проекта компанией Mercury, в трех номинациях – «Лучшая танцовщица», «Лучший танцовщик» и «Лучший дуэт», сообщили в минкультуры Бурятии.



«Не будем забегать вперед, но решение жюри стало для всех неожиданностью! – отмечают организаторы. - Однако тем интереснее будет телезрителям следить за тем, как разворачиваются события: ведь «Большой балет» - не просто телевизионное шоу - это танцевальное состязание, в котором участники работали на пределе своих сил».



Эрдэм Сандаков, артист балета БГАТОиБ: «Рад и горжусь тем, что нам выпал шанс принять участие и представить наш театр в таком масштабном событии. Спасибо всем, кто переживал за нас, писал сообщения в соцсетях, мы чувствовали вашу поддержку. Обязательно смотрите осенью шоу «Большой балет» на телеканале «Россия Культура». Талантливые артисты (было очень приятно со всеми познакомиться), красивые костюмы и декорации, звездное, но строгое жюри. Всех секретов раскрыть не могу, увидите сами, но совершенно точно любители искусства будут в восторге».



Харука Ямада, солистка балета БГАТОиБ: «Много рассказать пока не могу, но особенно отмечу, какая теплая атмосфера сложилась на проекте. Просто - супер! Прекрасные отношения со всеми парами-соперниками, все замечательно относились друг к другу и поддерживали. Все прошло классно, большое спасибо организатором за приглашение и всем участникам за две недели совместного творчества. С нетерпением буду ждать телевизионной версии».



Эржена Жамбалова, директор БГАТОиБ: «В 2012 году проект «Большой балет» вызвал большой общественный и культурный резонанс, и с каждым новым сезоном организаторам удавалось не только держать, но и поднимать планку конкурса. Здорово и почетно, что в этом году в Москву, наконец, пригласили наших молодых солистов. Это очень важно для развития нашей балетной труппы – серьезная творческая заявка. Ребята оказались в компании самых талантливых артистов и педагогов страны и получили неоценимый импульс для дальнейшего развития».



Ильдар Абдразаков, оперный певец, дважды лауреат премии «Грэмми», ведущий проекта: «Побывав в самой гуще событий, я могу сказать, что очень рад за зрителей телеканала «Россия-Культура». В нашей огромной стране не у каждого есть возможность регулярно ходить в театры оперы и балета и наслаждаться искусством. «Большой балет» — это грандиозный зрелищный проект, подготовленный командой профессионалов. Это действительно достойное зрелище».



Диана Вишнева, прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России, член жюри проекта: «Они росли и взрослели на наших глазах — от съемок к съемкам. Я рада, что наши советы и напутствия танцовщики воспринимали для своего роста и развития. Приехав в театры, оказавшись в своей повседневности, они увидят себя уже совершенно другими».



Софья Гайдукова, российский хореограф и танцовщица, куратор проекта: «Прекрасные артисты, дружественная атмосфера, новые театры-участники. Большое спасибо телеканалу «Россия Культура» за этот волшебный проект».



Фото: minkultrb.ru