В Улан-Удэ Колледж искусств получил девять новых пианино

В сентябре сотрудники учреждения "встретят" два рояля, а также три системы климат-контроля



Завершаются поставки музыкальных инструментов в Колледж искусств им. П.И. Чайковского. Недавно в Улан-Удэ прибыли девять пианино японской компании-производителя музыкальных инструментов Kawai. В сентябре сотрудники учреждения встретят два рояля, а также три системы климат-контроля.



Весной этого года в рамках нацпроекта «Культура» сотрудники колледжа встретили три пианино, 20 мольбертов, одно многофункциональное устройство для печати , специализированную литературу. В конце июня прибыли: хоровые станки, звуковое оборудование, автоматизированное рабочее место для слабовидящих, ноутбук. Всего заключено договоров на сумму более 10 млн рублей.



Как отметил директор колледжа Баир Турбянов, приобретение музыкальных инструментов - это важное событие для преподавателей и студентов учебного заведения.



- Ведь для профессионального становления музыканта, самое главное - это обучение на качественном инструменте. Поэтому, одной из приоритетных задач в деятельности колледжа является постоянное обновление парка, его поддержка на достойном уровне. Фортепиано нужно каждому студенту, ведь от качественного инструмента зависит культура звукоизвлечения, формирование и развитие музыкального слуха.



Парк музыкальных инструментов колледжа нуждается в дальнейшем пополнении, а концертный зал в модернизации.



- Наш колледж искусств готовит кадры для культуры по 12 специальностям. При этом студенты обучались на инструментах, купленных в 70-ые годы. Нам особенно важно обеспечить колледж искусств необходимым оборудованием, - сказала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.



Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта «Культура» 26 пианино распределены по ДШИ Республики Бурятия. Министр культуры республики Соелма Дагаева подчеркнула, что национальный проект продолжит свою работу до 2024 года, и оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств будет происходить в течение четырех лет.



Поставка музыкальных инструментов, мебели и оборудования продолжается и



Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» включены три подраздела — федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».



Фото: pixabay.com

Завершаются поставки музыкальных инструментов в Колледж искусств им. П.И. Чайковского. Недавно в Улан-Удэ прибыли девять пианино японской компании-производителя музыкальных инструментов Kawai. В сентябре сотрудники учреждения встретят два рояля, а также три системы климат-контроля.Весной этого года в рамках нацпроекта «Культура» сотрудники колледжа встретили три пианино, 20 мольбертов, одно многофункциональное устройство для печати , специализированную литературу. В конце июня прибыли: хоровые станки, звуковое оборудование, автоматизированное рабочее место для слабовидящих, ноутбук. Всего заключено договоров на сумму более 10 млн рублей.Как отметил директор колледжа Баир Турбянов, приобретение музыкальных инструментов - это важное событие для преподавателей и студентов учебного заведения.- Ведь для профессионального становления музыканта, самое главное - это обучение на качественном инструменте. Поэтому, одной из приоритетных задач в деятельности колледжа является постоянное обновление парка, его поддержка на достойном уровне. Фортепиано нужно каждому студенту, ведь от качественного инструмента зависит культура звукоизвлечения, формирование и развитие музыкального слуха.Парк музыкальных инструментов колледжа нуждается в дальнейшем пополнении, а концертный зал в модернизации.- Наш колледж искусств готовит кадры для культуры по 12 специальностям. При этом студенты обучались на инструментах, купленных в 70-ые годы. Нам особенно важно обеспечить колледж искусств необходимым оборудованием, - сказала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.Напомним, что в 2019 году в рамках национального проекта «Культура» 26 пианино распределены по ДШИ Республики Бурятия. Министр культуры республики Соелма Дагаева подчеркнула, что национальный проект продолжит свою работу до 2024 года, и оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств будет происходить в течение четырех лет.Поставка музыкальных инструментов, мебели и оборудования продолжается и в Детскую школу искусств г. Северобайкальска . А сотрудники МАУ ДО Заиграевской ДШИ в июле встретили полный набор музыкальных инструментов на сумму более 4 млн рублей.Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. В нацпроект «Культура» включены три подраздела — федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».Фото: pixabay.com