Спектакль из Бурятии получил два монгольских «Оскара»

Победы одержаны в номинациях «Лучший режиссёр» и «Лучший художник»





В Монголии подведены итоги 15-го Международного фестиваля «Гэгээн Муза» («Священная Муза»). Участие в нем со спектаклем «Полёт. Бильчирская история» принимал Бурятский академический театр драмы. В номинации «Лучший режиссёр» победу одержала Сойжин Жамбалова, «Лучшим художником» признана Ольга Богатищева, сообщили в Минкульте Бурятии.

Церемония награждения прошла накануне в прямом эфире в Интернете.Фестиваль «Гэгээн Муза» в Монголии является самым престижным негосударственным театральным смотром соседней страны, который в России можно сравнить с национальной премией «Золотая маска». В народе его окрестили монгольским театральным «Оскаром».Спектакли Бурятского академического театра драмы не раз удостаивались высокой награды. В 2014 году монгольский театральный «Оскар» получили Саян Жамбалов в номинации «Лучший режиссёр» и Баярто Ендонов в номинации «Лучший актёр» за спектакль «Ветер минувших времён». В 2016 году «Лучшим режиссёром» на фестивале «Гэгээн Муза» был признан Олег Юмов, «Лучшим актёром» Баста Цыденов за спектакль «Старик и море». В том же году статуэтку в номинации «Лучший композитор» получила Сойжин Жамбалова за спектакль «Ромео и Джульетта».Фото: Минкульт Бурятии