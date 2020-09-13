Эвенки Бурятии выявили лучшего мастера народных ремесел

Подведен итог выставки-конкурса «Эвенки. Краски таежного мира»



В Бурятии завершилась республиканская выставка-конкурс изделий декоративно-прикладного искусства «Эвенки. Краски таежного мира». «Гран-при» досталось мастеру из Баунтовского эвенкийского района Туяне Барановой. Лучшие работы конкурса будут выставлены в Москве на XV Международной выставки-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России», которая состоится с 23 по 27 сентября.Организатор традиционной выставки-конкурса – государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун», учредителем выступило Министерство культуры Республики Бурятия. Участие приняли 21 мастер из поселений компактного проживания эвенков – народные мастера, работники этнокультурных учреждений, просто желающие. Всего ими было направлено 125 работ – различные изделия из меха, бисера, рыбьей кожи и ровдуги. В их числе традиционные эвенкийские меховые коврики-кумаланы, расшитые разноцветным бисером настенные панно и предметы одежды, шкатулки, сумочки, украшения и сувениры. По правилам конкурса, все изделия должны были быть изготовлены не ранее 2017 года. С 14 сентября работы конкурса будут выкладываться на сайте АУК РБ ГРЦЭК «Арун».Победитель конкурса Туяна Баранова работает мастером-педагогом «Центра дополнительного образования и эвенкийских народных ремесел» Баунтовского эвенкийского района. Она уже свыше 30 лет посвятила традиционным ремеслам, связанным с пошивом из меха и кожи, вышивкой из бисера и подшейного волоса оленя, обучает этим навыкам детей. Сохраняя лучшее из аутентичных эвенкийских традиций, она в каждой новой своей работе привносит собственное художественное видение.– Такие люди, как Туяна Баранова, своими золотыми руками способствуют сохранению нашей культуры, – считает директор АУК РБ ГРЦЭК «Арун» Надежда Шеметова.По мнению министра культуры Республики Бурятия Соелмы Дагаевой, выставка «Эвенки. Краски таежного мира» способствует сохранению уникальной эвенкийской культуры и привлечению внимания к народным мастерам, а также подчеркнуть разнообразие этнических культур в Бурятии. Цели и задачи мероприятия - поощрить интерес мастеров и творческих коллективов к сохранению и развитию традиций народного ремесла, декоративно-прикладного искусства, способствовать развитию в этой сфере новых течений, помогать обмену опытом и продвижению изделий мастеров. Можно добавить, выставку-конкурс планировалось провести в апреле, но из-за коронавируса пришлось отложить и изменить формат на «онлайн».В преддверии выставки-ярмарки «Сокровища Севера-2020» отдел культуры Окинского района также провёл отбор лучших работ сойотских мастеров. Изделия мастеров, признанные лучшими, тоже будут направлены в Москву. Организацией экспозиции мастеров из Бурятии также занимается АУК РБ ГРЦЭК «Арун».