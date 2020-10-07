В Бурятии, Приангарье и Забайкалье начнет вещание телеканал на бурятском языке

Его создание на базе работающих телеканалов анонсировал глава Бурятии Алексей Цыденов





Круглосуточный телевизионный канал, вещающий на бурятском языке, создадут в 2021 году для жителей Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Об этом сообщил в эфире телеканала АТВ глава Бурятии Алексей Цыденов.



По словам Цыденова, это должен быть «серьезный канал». Что касается путей создания, то не исключаются варианты его организации на базе Государственной телерадиокомпании «Бурятия» (холдинг ВГТРК), «Селенга ТВ» или других, также уже существующих телеканалов.



Глава Бурятии также обратил внимание на то, что «есть договоренности с Иркутской областью и Забайкальским краем», чтобы создать общий телеканал, вещающий на территории проживания бурят (Бурятия и два бурятских округа – Агинский и Усть-Ордынский), чтобы совместно создавать контент и совместно финансировать проект.



«Для нас важен вопрос сохранения бурятского языка», - подчеркнул Алексей Цыденов, обозначив срок старта вещания канала началом 2021 года.



Фото: АТВ/скриншот



