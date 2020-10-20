В Улан-Удэ прошел закрытый показ спектакля-перформанса «Я здесь»

В постановке приняли участие «солнечные» дети
18 октября в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева при поддержке Союза театральных деятелей России прошел закрытый показ спектакля-перформанса «Я здесь» (6+) в рамках авторского проекта актрисы Лианы Щетилиной «Театр и "солнечные" дети».
В нем участвовали «солнечные» дети – Гоша Мардаев, Сультим Кондрашкин, Рауф Иманов, Андрей Борисов, Кирилл Трунов, Аюр Жигжитов, а также артисты Русского драмтеатра. Этот необычный спектакль-перформанс с участием необычных ребят появился благодаря инициативе Лианы Щетилиной и поддержке Союза театральных деятелей России, который выделил актрисе стипендию на его реализацию.
В течение полутора месяцев Лиана и заслуженный артист Бурятии Николай Брагин встречались с ребятами, играли с ними в развивающие игры, пели, танцевали, рисовали и раскрывали таланты «солнечных» детей.
– В нашу первую встречу мы даже не знали, с чего начать, – рассказывает Николай Брагин. – Но тогда наша актриса Татьяна Ланец, у которой был опыт работы с детьми с синдромом Дауна в другом театре, подсказала, что нужно сначала просто играть. Мы рисовали, слушали песенки, потом поняли, что наши ребята очень музыкальные, у них уже есть свой репертуар. Малыши любят детские песни, Рауф – помоднее: «Черный бумер», Артура Пирожкова, Аюр – Лободу. Мы дали им возможность петь и подстраивались под них. Так и пошло. Андрюша, например, долго на нас не реагировал, он в своем мире живет, но сегодня он так активно участвовал – это здорово! Я сразу мамам сказал, что у нас нет цели чему-то научить ребят, мы не педагоги, но если мы можем дать ребятам побыть в творческой атмосфере, если они подружатся, мамы подружатся, то это большой плюс. И мы, конечно, с ними подружились, и детки стали более раскрепощенными.
Затем к ним присоединились заслуженные артистки Бурятии Алена Байбородина и Кристина Баженова, а также актеры Роман Гаврилов и Дмитрий Тарбеев. Так получился театрализованный концерт – спектакль-перформанс «Я здесь».
– Я от этого проекта больше получила, чем отдала. Мы не замечали, как пробегало время на встречах и репетициях. Ребята подарили нам столько энергии и любви. Хочется, чтобы проект развивался, потому что это нужно не только им в плане творческой реализации, социализации, но и нам – они делают нас добрее, эмпатичнее, учат настоящей любви, – говорит актриса Алена Байбородина.
Несмотря на отсутствие зрителей, среди которых были только мамы и работники театра, ребята замечательно показали свой спектакль-перформанс, от души пели и радовались вниманию.
– Мне мама сказала: «если ты чего-то хочешь, надо добиться». Я здесь ради своей мамы, и в этом мне помогла Лиана. Я пою хорошо, я пою с самого детства и мечтал побыть на сцене, спеть песню «Черный бумер» и «Мама». Я всегда ее пою, чтобы мама знала, как я к ней отношусь. Если бы не мама, меня бы тут не было. Я очень счастливый человек, жизнерадостный, – поделился впечатлениями Рауф Иманов.
Спектакль-перформанс состоял из песен, демонстрации разных талантов ребят, в том числе и спортивных, и небольшого кукольного представления. Родители «солнечных» ребят поблагодарили театр за этот проект и пожелали, чтобы он не остался разовым, а проводился на постоянной основе.
Помощь в поиске ребят для участия в спектакле оказал региональный общественный фонд «Здоровье Бурятии».
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