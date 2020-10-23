Жителей Бурятии просят помочь с записью нового альбома группы «Намгар»

Поддержать музыкантов можно любой суммой
Бурятская этно-фьюжн группа «Намгар» запустила краудфандинговую кампанию для записи нового альбома с традиционной бурятской музыкой.
- Каждый желающий может принять участие в записи альбома, поддержав музыкантов любой суммой, - сообщают они.
В новом альбоме будет около 10 песен. Его выход должен состояться весной следующего года. Над созданием альбома работает международная команда музыкантов: Фредрик Эллингтон из Норвегии, Мерлинн Этторе из Канады, Радик Тюлюш и Алексей Сарыглар их Тывы, Евгений Золотарев из Улан-Удэ, Алексей Баев из Ангарска, Геннадий Лаврентьев из Москвы, Тимур Золотарев и Намгар Лхасаранова из Кункура и поселка Агинское.
- Меня волнует, что наш - бурятский язык - внесён в перечень исчезающих языков мира и поэтому стараюсь делать всё, что в моих силах - работаю в архивах, собираю песни, выступаю с концертами в самых отдалённых деревушках и в концертных залах, филармониях, на всемирных музыкальных фестивалях. Я знаю об удивительной загадке песен старины - они открывают новые горизонты, новые площадки, сцены, страны и интересных людей, не говоря уже о том, что они делают нас духовно богаче и счастливее, - рассказывает певица.
На сегодня из необходимой суммы в 300 тысяч рублей собрано 84 тысячи. Чтобы собрать недостающую часть, осталось 22 дня.
Фото: russianstock.ru
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