Жителей Бурятии просят помочь с записью нового альбома группы «Намгар»

Поддержать музыкантов можно любой суммой





Бурятская этно-фьюжн группа «Намгар» запустила краудфандинговую кампанию для записи нового альбома с традиционной бурятской музыкой.

- Меня волнует, что наш - бурятский язык - внесён в перечень исчезающих языков мира и поэтому стараюсь делать всё, что в моих силах - работаю в архивах, собираю песни, выступаю с концертами в самых отдалённых деревушках и в концертных залах, филармониях, на всемирных музыкальных фестивалях. Я знаю об удивительной загадке песен старины - они открывают новые горизонты, новые площадки, сцены, страны и интересных людей, не говоря уже о том, что они делают нас духовно богаче и счастливее, - рассказывает певица.





