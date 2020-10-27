В Иркутской области возобновили поиски пропавшего в июле самолета Ан-2

В состав поисковой группы вошли сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области, Министерства обороны Российской федерации, областной пожарно-спасательной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

На основе анализа биллинговых данных с телефонов членов экипажа пропавшего самолёта установлено наиболее вероятное его место нахождения. Согласно разработанному плану, в течение четырёх дней поисковая группа облетит Черемховский район на вертолёте авиакомпании «Ангара» для определения подходящих мест для высадки специалистов и дальнейшего мониторинга с помощью беспилотного летательного аппарата.

19 июля 2020 года самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» отправился из Тункинской долины Бурятии на облёт территории перед обработкой лесов от сибирского шелкопряда. После взлета самолет на связь не выходил. На борту находились двое членов экипажа и четыре пассажира.

Все поисковые мероприятия результатов не принесли. Решением Федерального агентства воздушного транспорта поиски потерпевшего бедствие самолета были прекращены.

Всего во время поисковой операции с помощью самолетов и вертолетов было обследовано почти 37 тысяч квадратных километров на территории Бурятии и Иркутской области, беспилотными летательными аппаратами – около 1,7 тысячи квадратных километров. Наземными поисково-спасательными группами в Тункинском и Окинском районах Республики Бурятия и Черемховском районе в Иркутской области обследована территория площадью 685 квадратных километров.