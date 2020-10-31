Жители Бурятии узнают, как создавать выставки

3 ноября в 16.00 (по Улан-Удэ) в рамках социо-культурной акции «Ночь искусств 2020» Национальная библиотека Республики Бурятии приглашает присоединиться к беседе с куратором Надеждой Абзаевой о современном искусстве и выставочных пространствах.

На встрече можно будет узнать, кто такие кураторы, как проходит процесс создания выставочного проекта – от идеи до реализации. Надежда поделится своим опытом создания проектов. Все желающие смогут задать вопросы.

Также Надежда расскажет, как реализоваться творческой личности в современном мире.

Встреча пройдет на онлайн-площадке Zoom.

Фото: gazeta-n1.ru/stock/



