Жители Бурятии узнают, как создавать выставки

Своими знаниями поделится искусствовед Надежда Абзаева
3 ноября в 16.00 (по Улан-Удэ) в рамках социо-культурной акции «Ночь искусств 2020» Национальная библиотека Республики Бурятии приглашает присоединиться к беседе с куратором Надеждой Абзаевой о современном искусстве и выставочных пространствах.
На встрече можно будет узнать, кто такие кураторы, как проходит процесс создания выставочного проекта – от идеи до реализации. Надежда поделится своим опытом создания проектов. Все желающие смогут задать вопросы.
Также Надежда расскажет, как реализоваться творческой личности в современном мире.
Встреча пройдет на онлайн-площадке Zoom.
Фото: gazeta-n1.ru/stock/
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