Жителям Бурятии предлагают поболеть за театр кукол "Ульгэр"

10 ноября пройдет онлайн-трансляция Церемонии объявления лауреатов премии «Золотая маска» 2020 года



Станет ли театр «Ульгэр» обладателем «Золотой маски» в пятый раз? Таким вопросом задаются в министерстве культуры Бурятии. Ведь у спектакля «... и звали его Домино» три номинации на «Золотую маску». 10 ноября в 12.00 по московскому времени на портале «Рамблер» пройдет онлайн-трансляция Церемонии объявления лауреатов Премии «Золотая маска» 2020 года. Трансляция будет доступна не только для номинантов, но для всех заинтересованных зрителей.



«В день Церемонии номинант — театр кукол «Ульгэр» подключится к трансляции и выйдет в прямой эфир с «Золотой маской». Пожелаем «Ульгэру» оказаться в числе лауреатов «Золотой маски», - сообщили в пресс-службе минкультуры.



На премию театр номинирован трижды: «Лучший спектакль»; «Лучшая работа режиссера» — Яна Тумина и Александр Балсанов»; «Лучшая работа художника — Яна Тумина и Александр Балсанов.



Фото: пресс-служба минкультуры Бурятии

