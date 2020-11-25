Министру культуры Бурятии представили нового дирижера оперного театра

Им стал Георгий Албегов из Северной Осетии







24 ноября прошла встреча министра культуры Бурятии с главным дирижером театра оперы и балета. Руководство театра пригласило на эту должность Георгия Албегова из республики Северная Осетия — Алания, сообщили в пресс-службе министерства.

Георгий Албегов окончил Санкт-Петербургский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова в 2014 году по специальностям «хоровой дирижер» и «симфонический дирижёр». В 2016 году дебютировал как оперный дирижёр со спектаклем «Евгений Онегин» П.И. Чайковского на сцене театра «Мюзик-холл» с симфоническим оркестром и хором Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории. С 2016 - 2018 гг. работал штатным дирижёром Северо-Осетинской филармонии. За время сотрудничества продирижировал большое количество программ, включавших музыку разных жанров и направлений.С 2018 года работал приглашенным дирижёром филиала Мариинского театра во Владикавказе. В 2019 году с отличием окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию. Будучи ее студентом, регулярно концертировал с различными коллективами.В оперном репертуаре Георгия Албегова более десятка спектаклей. Среди них «Евгений Онегин», «Иоланта», П.И. Чайковского, «Травиата», «Так поступают все» В.А. Моцарта, «Бал-маскарад» Дж.Верди. Последнюю постановку Албегов осуществил совместно с итальянским театром Mancinelli и Spazio Musica. В Бурятии Албегов дирижировал оперу «Риголетто», затем руководил оркестром на опере «Бал-Маскарад». Недавно дирижировал оркестром на показе балетного спектакля «Талисман», который был номинирован на премию «Золотая маска».Новый дирижер отметил, что сделает упор на местных кадрах и уже связался с директором республиканского колледжа искусств.- Потому что, это, то, что останется после нас. Огромное количество талантов живет в глубинке. И они сами порой не осознают своей ценности. Поэтому хотелось бы, чтобы привлеченные нами специалисты еще и занимались педагогической деятельностью. Помогали растить таланты – сказал Албегов. – Я много слышал о том, как вы активно поддерживаете театр оперы и балета. Уверен в нашем будущем сотрудничестве.В ответ министра культуры Соелма Дагаева сообщила, что с 2018 года колледж искусств регулярно ездит в районы, чтобы выявить талантливых детей, своих будущих студентов.На встрече была затронута и многолетняя проблема нехватки инструментов в оркестре. Например, нет арфы, хотя она необходима, особенно в балетных спектаклях.- Без арфы, без инструмента не пригласить на работу арфистку. Оркестр театра должен быть самодостаточным. Сейчас на премьеры в Улан-Удэ приглашают музыкантов из Красноярска и Иркутска. Эту «нехорошую», условно скажем, традицию, надо прекращать – подчеркнул дирижер. – Еще одна проблема – в оркестре должно быть шесть ударников, но сейчас фактически один. Зависеть от одного человека целому оркестру и постановкам невозможно.Министр культуры напомнила, что на 2020 год глава республики выделил финансирование на увеличение штатных единиц в оперном театре. В том числе, на музыкантов оркестра. Пока прибыло пять человек и с появлением нового главного дирижера должны быть заняты все вакансии.Георгию Албегову приходится вступать в новую должность в непростых условиях. Неизвестно, когда снимут ограничения для театров и культурная жизнь восстановится в привычном формате. Даже формирование афиши на будущее напрямую связано с разрешением проводить публичные мероприятия.Пока же бурятский оперный театр будет осваивать с новым дирижером новые формы общения со зрителем, форматы постановок и репетиций, сообщили в Минкульте.Фото: Минкульт Бурятии