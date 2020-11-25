25.11.2020
Министру культуры Бурятии представили нового дирижера оперного театра

Министру культуры Бурятии представили нового дирижера оперного театра

Им стал Георгий Албегов из Северной Осетии

24 ноября прошла встреча министра культуры Бурятии с главным дирижером театра оперы и балета. Руководство театра пригласило на эту должность Георгия Албегова из республики Северная Осетия — Алания, сообщили в пресс-службе министерства.  

Георгий Албегов окончил Санкт-Петербургский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова в 2014 году по специальностям «хоровой дирижер» и «симфонический дирижёр». В 2016 году дебютировал как оперный дирижёр со спектаклем «Евгений Онегин» П.И. Чайковского на сцене театра «Мюзик-холл» с симфоническим оркестром и хором Театра оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории. С 2016 - 2018 гг. работал штатным дирижёром Северо-Осетинской филармонии. За время сотрудничества продирижировал большое количество программ, включавших музыку разных жанров и направлений.

С 2018 года работал приглашенным дирижёром филиала Мариинского театра во Владикавказе. В 2019 году с отличием окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию. Будучи ее студентом, регулярно концертировал с различными коллективами.

В оперном репертуаре Георгия Албегова более десятка спектаклей. Среди них «Евгений Онегин», «Иоланта», П.И. Чайковского, «Травиата», «Так поступают все» В.А. Моцарта, «Бал-маскарад» Дж.Верди. Последнюю постановку Албегов осуществил совместно с итальянским театром Mancinelli и Spazio Musica. В Бурятии Албегов дирижировал оперу «Риголетто», затем руководил оркестром на опере «Бал-Маскарад». Недавно дирижировал оркестром на показе балетного спектакля «Талисман», который был номинирован на премию «Золотая маска».

Новый дирижер отметил, что сделает упор на местных кадрах и уже связался с директором республиканского колледжа искусств.

- Потому что, это, то, что останется после нас. Огромное количество талантов живет в глубинке. И они сами порой не осознают своей ценности. Поэтому хотелось бы, чтобы привлеченные нами специалисты еще и занимались педагогической деятельностью. Помогали растить таланты – сказал Албегов. – Я много слышал о том, как вы активно поддерживаете театр оперы и балета. Уверен в нашем будущем сотрудничестве.

В ответ министра культуры Соелма Дагаева сообщила, что с 2018 года колледж искусств регулярно ездит в районы, чтобы выявить талантливых детей, своих будущих студентов.

На встрече была затронута и многолетняя проблема нехватки инструментов в оркестре. Например, нет арфы, хотя она необходима, особенно в балетных спектаклях.

- Без арфы, без инструмента не пригласить на работу арфистку. Оркестр театра должен быть самодостаточным. Сейчас на премьеры в Улан-Удэ приглашают музыкантов из Красноярска и Иркутска. Эту «нехорошую», условно скажем, традицию, надо прекращать – подчеркнул дирижер. – Еще одна проблема – в оркестре должно быть шесть ударников, но сейчас фактически один. Зависеть от одного человека целому оркестру и постановкам невозможно.

Министр культуры напомнила, что на 2020 год глава республики выделил финансирование на увеличение штатных единиц в оперном театре. В том числе, на музыкантов оркестра. Пока прибыло пять человек и с появлением нового главного дирижера должны быть заняты все вакансии.  

Георгию Албегову приходится вступать в новую должность в непростых условиях. Неизвестно, когда снимут ограничения для театров и культурная жизнь восстановится в привычном формате. Даже формирование афиши на будущее напрямую связано с разрешением проводить публичные мероприятия.

Пока же бурятский оперный театр будет осваивать с новым дирижером новые формы общения со зрителем, форматы постановок и репетиций, сообщили в Минкульте.

Фото: Минкульт Бурятии
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