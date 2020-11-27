Музыкант из Бурятии стал лауреатом международного конкурса комопзиторов

Престижную награду получил Лудуб Очиров

Известный музыкант из Бурятии Лудуп Очиров стал лауреатом XIII международного конкурса молодых композиторов им. А.Г. Шнитке. Он прошел в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова



В конкурсе участвовали музыканты из Латвии, Молдавии, Беларуси, Украины, России. Из них 13 заявок было подано для участия в номинации «Сочинение для юного органиста», и 16 заявок – для участия в номинации «Сочинение для камерного ансамбля».



Лудуб Очиров представил на суд жюри сочинение для камерного ансамбля "Ревизская сказка в Бурятии".



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