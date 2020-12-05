В Улан-Удэ наградили народных писателей и поэтов Бурятии





Четвертого декабря в музыкальной гостиной Национальной библиотеки Бурятии прошла церемония награждения народных писателей и поэтов Бурятии в рамках первого литературного фестиваля «Байкальские чтения».

Были отмечены за плодотворный труд народный писатель Бурятии Ардан Ангархаев, народные поэты Бурятии Галина Раднаева, Дулгар Доржиева, Галина Базаржапова - Дашиева, Константин Соболев, Баир Дугаров и Андрей Румянцев.

Благодарностями и памятными сувенирами были награждены народный писатель Геннадий Башкуев, народный писатель Доржо Эрдынеев, народный поэт Матвей Чойбонов.

— На первых «Байкальских чтениях» хотелось бы начать традицию вручения премий Общественного признания, — сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. — И сегодня по результатам общественного мнения диплом лауреата премии Общественное признания вручается Владимиру Митыпову. Владимир Гомбожапович - один из крупных писателей, своим творчеством он внес заметный вклад в бурятскую литературу. Произведения Владимира Гомбожаповича и сегодня не теряют своей актуальности, об этом говорит не ослабевающий интерес читателей к его творчеству.

Там же были отмечены и победители конкурса фанфиков по роману Владимира Митыпова «Долина бессмертников».

По итогам конкурса фанфиков по роману «Долина бессмертников в номинации от 26 до 35 лет дипломом 1 степени и электронной книгой был награжден Александр Мраков, фанфик «В кедровой пади».

В номинации от 35 лет и старше дипломом 1 степени и электронной книгой победу одержала поэт Анна Банаева за фанфик «Когда Олег открыл глаза…»

В номинации от 16 до 25 лет победителем стала Владлена Любина, фанфик «Отголоски прошлого».





Фото: gazeta-n1.ru/stock