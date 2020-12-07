В бурятском театре показали оперу без зрителей

Главным героем стал новый дирижер

5 декабря прошла сдача оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло в концертном исполнении.



- Несмотря на то, что театр пока закрыт для зрителей, работа продолжается. Идут репетиции, происходят закрытые сдачи спектаклей, - рассказали в театре оперы и балета.



Зам. директора театра Давид Дондупов отметил, что героем дня был наш новый главный дирижёр - Георгий Албегов. «Очень символично, что первое выступление маэстро в новом статусе проходило в концертном формате, где музыкой, и только музыкой, рисовались картины нешуточных итальянских страстей».



Музыкальным руководителем выступила народная артистка России, художественный руководитель оперы Дарима Линховоин.



Премьеру исполнили солисты театра Соел Батуев (Канио), Батчимэг Самбуу (Недда), Александр Хандажапов (Сильвио), Доржо Шагдуров (Тонио), Чингис Иванов (Беппо), артисты хора и оркестр театра БГАТОиБ под управлением Георгия Албегова. Вершина итальянского оперного веризма, одно из лучших творений Руджеро Леонкавалло опера «Паяцы» входит в число самых исполняемых произведений мирового репертуара. Первое исполнение оперы в нашем театре состоялось в 1949 году, вторая редакция оперы состоялась в 1973 году.



Полноценная премьера оперы «Паяцы» в концертном исполнении будет дана после снятия ограничений по допуску зрителей в театр.



Фото uuopera.ru

