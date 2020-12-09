"Каждую мизансцену можно вешать на стену, как картину"

Государственную премию Бурятии в области искусства получили актеры, играющие в спектакле «Наводнение»



4 декабря состоялось заседание комиссии по Государственным премиям при главе Республики Бурятия. В число лауреатов Государственной премии Бурятии в области искусства за 2020 год вошли артисты Русского драматического театра им.Н.А.Бестужева за спектакль Сергея Левицкого «Наводнение».



Престижной премией награждены: народная артистка России, дважды лауреат Государственной премии РБ Нина Туманова за роль матери в спектакле «Наводнение», народный артист Бурятии Олег Петелин за роль Трофима, актриса Лиана Щетилина за исполнение главное роли Софьи и Елизавета Михайлова за роль Ганьки.



Спектакль Сергея Левицкого «Наводнение» на основе рассказа Евгения Замятина был поставлен в ноябре прошлого года и уже не раз привлек к себе внимание театрального сообщества. Он вошел в афишу VI Межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит», который был перенесен с мая 2020 на май 2021-го года. Постановка стала участником онлайн-программы XXVII Псковского Пушкинского театрального фестиваля. И главное, выдвинута на соискание «Золотой маски» в пяти номинациях «Драма/ спектакль малой формы», «Драма/ работа режиссера», «Драма/ работа художника», «Лучшая женская роль» и «Драма/ работа художника по свету».



«Наводнение» – авторский спектакль Сергея Левицкого. Вдохновленный фильмами в жанре «арт-хаус» режиссер создал на основе рассказа Евгения Замятина «почти кино в семи главах». На «оголенный» замятинский сюжет он «нарастил» новых героев, новые сюжетные линии и, безусловно, новые смыслы. История бездетной семейной пары, взявшей на воспитание девочку-подростка, катастрофа в личной жизни Софьи и Трофима на фоне природного катаклизма – наводнения – у Сергея Левицкого становится катастрофой человечества. В спектакле семейная драма соединяется с темами насилия и ответственности каждого человека за мир, начиная от мира в душе и до мира на всей планете.



Театральный критик Марина Шимадина, «Петербургский театральный журнал»: «Вообще, «Наводнение» больше всего напоминает фильмы Звягинцева, хотя там есть и Тарковский, и Бергман, и Хичкок… Во-первых, безупречно выстроенная картинка. Почти каждую мизансцену можно снимать и вешать на стену, как картину. Собственно, с этого и начинается спектакль: Софья вешает над дверью свое стильное черно-белое фото, сделанное мужем. Но этому холодному, будто выстуженному пространству не хватает жизни. Даже деревце в кадке здесь засыхает, чахнет, сколько его ни поливай. Нелюбовь. А простые бытовые действия вроде семейного ужина превращаются в казнь египетскую для всех участников. Только витальная Ганька отапливает эти стылые комнаты, в том числе и буквально — постоянно разжигая камин. Но вместе с тем она разжигает и тлеющие в супругах страсти. И тут уже спасения нет».



Бестужевцы поздравляют Нину Туманову, Олега Петелина, Лиану Щетилину и Елизавету Михайлову с наградой и желают дальнейших успехов, здоровья, счастья и новых побед!



