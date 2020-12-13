В Бурятии откроют для посещения театры

Однако сохранится главное условие - зал должен быть заполнен не более, чем на 30%



В Бурятии для посещения откроют театры. Об этом сегодня во время прямого эфира сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



"C учётом того, что мы открыли кинотеатры, логично и ситуация позволяет сейчас открыть и театры с 20 (декабря) числа. Но с таким же условием, что все меры безопасности: пока 30% заполнения зала. Чтобы в праздничные дни и в новогодние каникулы театры могли работать и наши люди могли с детьми и сами сходить, и приобщиться к искусству, и отдохнуть", - сказал Алексей Цыденов.



Фото: pixabay.com

