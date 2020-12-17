17.12.2020
Школьница из Бурятии стала победительницей международного фестиваля

Школьница из Бурятии стала победительницей международного фестиваля

Она стала победителем в конкурсе прикладного творчества
10-летняя Дари Сонжонова из Сотниково выиграла международный Фестиваль детского и юношеского творчества "Звёзды нового века".

 Фестиваль проводится в десятый раз. 

Девочка из Иволгинского района стала победителем в конкурсе прикладного творчества в возрастной номинации "8-10 лет". Ее работа называется "В добрый путь". Она выполнена в технике квиллинг. 




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