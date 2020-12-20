25 декабря Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева открывает 89-й театральный сезон
Буряад театр открывает двери для зрителя премьерными постановками. 25 декабря Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева открывает 89-й театральный сезон. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Бурятии.
25 и 26 декабря зрители смогут посмотреть спектакль «Амиды бусаһанайш түлөө» по одноимённому роману Цырен-Дондока Хамаева «Хэнзэ ногоон» («Отава»), который подготовлен в честь 75-летия Великой Победы . Режиссёр - постановщик и автор инсценировки – Саян Жамбалов. Художник – Анна Бубнова, композитор- Сойжин Жамбалова, режиссёр по пластике - Артур Ощепков.
«Амиды бусаһанайш түлөө» - это спектакль о том, как заново научиться любить, радоваться жизни, строить отношения, когда в душах фронтовиков и тыловиков выжженное поле. Война закончилась, но не отпускает, и они продолжают воевать… Действие в спектакле разворачивается в 1945-46 годы в одном бурятском селе. (Возрастное ограничение: 12 + )
27, 28, 29 декабря Буряад театр приглашает на лирическую комедию «Хуби заяанай чемодан» (Судьба в чемодане) по пьесе Леонида и Ирины Ворон.
Режиссёр спектакля - Саян Жамбалов. Художником выступила Натали-Кейт Пангилинан ( г. Москва). Музыку к спектаклю написала Анастасия Дружинина, режиссёр по пластике- Игорь Григурко, перевод на бурятский язык сделала Дабацу Юндунова , заслуженная артистка Бурятии.
«Хуби заяанай чемодан» (Судьба в чемодане) – это лирическая комедия о любви, которая заставляет задуматься о простых и нужных вещах: об одиночестве и отношениях, о дружбе и поиске счастья. Действующие лица: три женщины и двое мужчин «разного пенсионного возраста». (Возрастное ограничение: 18+)
26 и 27 декабря, а также во время новогодних каникул в фойе Буряад театра будет представлен перформанс «Алтан Сэсэг» («Золотой цветок»), созданный при поддержке РОО «Байкальский культурный форум» на средства гранта Российского фонда культуры.
За основу взята философская сказка «Алтан Сэсэг Хүлтүүг хоёр», написанная Сойжин Жамбаловой. Это трогательная история о «вечной любви и вечной разлуке» одуванчика Алтан Сэсэг и ветра по имени Култук, где ответы на извечные вопросы постепенно вырисовываются в музыкально-художественном пространстве. (Возрастное ограничение: 6+ , рекомендовано для семейного просмотра)
Во время январских праздников в Буряад театре можно будет посмотреть и любимые репертуарные спектакли: «Улейские девушки», «Ромео и Джульетта»,«Yбгэд+Хүгшэд».
Купить и забронировать билеты можно бесконтактным способом на сайте Буряад театра - burdram.ru, а также на kassy.ru. Вход в театр осуществляется в масках, проводится измерение температуры, обязательно соблюдение социальной дистанции, заполняемость зала 30%.
Фото: пресс-служба минкультуры Бурятии
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