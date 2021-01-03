Министр культуры Бурятии об итогах

Что впервые произошло в культуре республики в 2020 году



В уходящем году сфера культуры республики, как и по всей стране, серьезно изменилась. Пандемия внесла свои коррективы, перенеся часть мероприятий в новую, цифровую плоскость. Впрочем, 2020 год запомнился не только этим. О самых ярких событиях и тенденциях года «Номер один» рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Главное – результат



- Соелма Баяртуевна, в уходящем, 2020 году многое в культуре Бурятии происходило впервые. Особенно в его начале. Впервые в истории России на ее самой большой сцене Бурятия отпраздновала восточный Новый год. Как долго шла подготовка к такому грандиозному событию?



- Грандиозному мероприятию года предшествовало другое, не менее масштабное событие. В октябре 2019 года Улан-Удэ принимал у себя чемпионат мира по женскому боксу. Нам удалось сделать яркое, зрелищное открытие. Надо было строго уложиться в отведенное на прямой эфир время федерального телеканала «МАТЧ ТВ». Это означало, что мы не имели права на осечки, замедление или ускорение любого номера. А ведь было задействовано на открытии около 900 человек. Но мы работали на имидж Бурятии не только в России, но и во всем мире. Поэтому репетиции шли днем и ночью. Параллельно подготовили еще несколько площадок, чтобы представить богатую культуру Бурятии.



- Действительно, тот чемпионат мира по женскому боксу запомнился ярким культурным открытием.



- Спасибо. После чемпионата мира по женскому боксу глава республики А.С. Цыденов вышел со смелой инициативой – впервые провести восточный Новый год в столице страны. К этому мы готовились в короткие сроки. Вы верно отметили, что Кремлевский дворец съездов – это самая большая сцена страны. Поэтому мы репетировали в ФСК с учетом размеров кремлевской сцены. Главное – результат. Два дня огромный зрительный зал Кремлевского дворца вместимостью в 7 тыс. человек был полон. Телеверсию концерта показали и повторяли все телеканалы республики. Отдельно хочу поблагодарить за стойкость и профессионализм наших артистов. До сих пор наш концерт с удовольствием вспоминают даже сотрудники Кремлевского дворца, которые видели разные зрелища.



- Зрелище было грандиозное. Культура Бурятии прекрасно поработала на имидж республики в России.



- Спасибо. Хочу напомнить, что мы успели до карантина провести 26 - 29 февраля еще одно крупное мероприятие. Впервые у нас состоялся фестиваль Современной музыки Uu.Sound. Он прошел вместе с образовательным Colisium International Music Forum. Впервые музыканты могли послушать мастеров, научиться новому. Были артисты и музыканты из Великобритании и многих городов России. На два - три дня мы стали столицей современной музыки. А насколько было полезно нашим артистам – это неоценимо.



«Цифровая» среда



- В целом, оглядываясь на прошедший год, не верится, что учреждения культуры с марта были закрыты. Культурная жизнь кипела. Впервые мы смотрели концерты и выставки онлайн.



- Это потому, что работники культуры не сидели даже на самоизоляции без работы. Учреждения были закрыты только для массовых посещений. Но в творчестве карантина не бывает. И все сотрудники учреждений культуры работали, даже больше прежнего. Нам всем пришлось перейти на новые условия работы. У каждого были свои специфические трудности. Например, как обучать пению или музыке дистанционно? Или принять экзамен по дирижированию хором, если соблюдать полтора метра между поющими людьми? Да и как танцевать в маске, когда нужно сдавать экзамен выпускнику хореографического колледжа? Коллективам театров и цирка не хватало эмоций от живого общения не только со зрителями, но и друг с другом. Решали вопрос, как репетировать спектакли на расстоянии, как рассадить музыкантов в оркестровой яме на безопасном расстоянии. Тяжело пришлось артистам балета, которым нельзя терять форму. А для акробатов цирка отсутствие или недостаток репетиций просто опасно. Потому что может привести к травмам на выступлениях.



Зато наши театры открыли зрителям бесплатный доступ к видеоархиву. И это повысило посещаемость сайтов Министерства культуры.



- При этом впервые сразу два театра из Бурятии попали в список номинантов «Золотой Маски»?



- Да, впервые Бурятский театр оперы и балета попал в шорт-лист престижной премии с балетом «Талисман», а «Ульгэр» в пятый раз готовился к церемонии в условиях карантина и самоизоляции. И в этих же условиях нам предстояло готовить праздничный концерт к 75-летию Победы.



- Как зритель могу сказать, что первый блин, то есть онлайн-концерт, комом не получился. Телезрители старшего поколения плакали у экранов.



- Да. Мы получили хорошие отзывы. Для празднования 75-летия пришлось снять заранее клипы. Например, ставший знаменитым клип с Лудубом Очировым на площади Советов снимали в шесть утра. До этого выкатывали на площадь концертный рояль. Другие клипы снимали за городом. В начале мая по утрам и вечерам еще холодно. В сам праздник, 9 Мая, мы впервые организовали выступления артистов в прямом эфире БГТРК и «Ариг Ус» и на сайте министерства прямо из музея на фоне выставки, посвященной Победе. При этом нужно было соблюдать все новые санитарные требования. Летом в День медика наши артисты поддержали тех, работает в ковидных стационарах. Певцы выступали на улице перед больницами, из окон хлопали те, кто не мог выйти наружу. А кто смог выйти во дворы больниц, подтанцовывали прямо в антиковидных скафандрах. Певцы признавались, что ком стоял в горле от вида такой зрительской благодарности.



Не сидели без дела



- Начало лета запомнилось еще одним громким культурным событием. Президент России в прямом эфире по телемосту впервые открыл новый пристрой Национальной библиотеки Бурятии.



- Да, здесь отмечу, что запрет на массовые мероприятия не означал остановки строек и капитального ремонта наших учреждений. Поэтому лето 2020 года у нас началось с торжественного открытия пристроя Национальной библиотеки. Для этого только в 2019 году мы привлекли федеральное финансирование на 401 млн рублей. И весь 2020 год шла реконструкция старого здания и будет продолжаться в следующем 2021 году. Нам удалось войти в федеральную инвестиционную программу с завершением реконструкции Национальной библиотеки с бюджетом более 1 млрд рублей.



- Сказался ли на зарплате вынужденный простой учреждений, особенно тех, что не могли оказать платные услуги?



- Сказалось на показателях, ведь отменились многие проекты. Театры и музеи понесли потери платных услуг. Но даже в условиях карантина или самоизоляции никто из работников культуры не сидел дома без дела. Например, сотрудники библиотек ремонтировали и переплетали книги, привезенные водителями. Делали специальные контейнеры для их хранения. Библиотекари проводили онлайн-лекции и мастер-классы. Театры успевали делать мелкий ремонт помещений. Артисты тренировались дома, чтобы не терять форму. Мы сохранили уровень зарплаты, не сокращая людей. Для этого впервые воспользовались льготным банковским кредитом в 95 млн с соблюдением всех условий, в том числе с сохранением штата.



- Вы упомянули о капитальном ремонте клубов. Весь 2020 год мы видели репортажи из районов, где сельчане радовались преображенным домам культуры.



- Да, если в 2019 году капремонт только по нацпроекту получили четыре клуба, то в 2020 году - уже 14 клубов. Но поскольку мы в интервью говорим о том, что впервые произошло, то скажу, что в Нацпроект «Культура» в этом году включен ремонт детских школ искусств, чему мы радуемся безмерно.



В районах детские школы искусств зачастую находятся в старых, малоприспособленных помещениях и давно не вмещают всех желающих учиться. Хотя в прошлом году на «дальневосточную субсидию» мы смогли капитально отремонтировать две детские школы искусств в Гусиноозерске и Северобайкальске, а в этом году – в Нижнеангарске и продолжили ремонт в ДШИ г. Северобайкальск.



В 2021 году отремонтируются уже четыре ДШИ: в Улан-Удэ, в Северобайкальском (пос. Кичера), Хоринском и Кабанском районах.



Также мы впервые получили на федеральные средства и музыкальные инструменты на 18 млн рублей – Колледж искусств и две ДШИ.



Всего на улучшение инфраструктуры нашей отрасли второй год получаем из федерального бюджета по разным программам по 700 млн рублей ежегодно. Здесь, кроме названного ремонта сельских домов культуры, получили и модельную библиотеку, и кинозалы, виртуальные кинозалы, автоклубы.



Дебюты года



- Еще в 2020 году впервые у нас открылся виртуальный филиал Русского музея. Почему выбор пал именно на этот музей?



- Идея об этом родилась еще года полтора назад во время знакомства с замдиректора Государственного Русского музея Ольгой Анатольевной Бабиной. Я попросила оцифровать для нас картины о жизни и быте бурят, которые хранятся в фондах Русского музея. В царские времена не было фотографов, отправляли исследовать и запечатлеть окраины империи художников. Они переносили на бумагу ландшафт, ритуалы, жилища, людей. Особенно внимательно относились к деталям. Эти художники оставили нам уникальные портреты бурятских тайшей и лам. В прошлом году наше министерство и Русский музей подписали Соглашение о намерениях на культурном форуме в Санкт-Петербурге. И вот в сентябре 2020 года мы открыли в Музее Сампилова «Виртуальный филиал» Русского музея. Правительство республики выделило средства на создание информационно-образовательного центра, оборудование, экран, программное обеспечение. Теперь жители Бурятии, в том числе студенты и школьники, могут ознакомиться с богатейшей цифровой коллекцией Русского музея, с творчеством величайших русских художников. Ольга Анатольевна подготовила презентацию и о работах, касающихся нашей истории.



- В Этнографическом появились еще и весьма необычные скульптуры благодаря впервые проведенному симпозиуму деревянной скульптуры.



- Да, и это был сплошь проект дебютов. Впервые мы сделали попытку что-то сделать на тему современного искусства. Был цикл лекций, после которых многие пробовали себя в новом направлении. Скульптор Надежда Супонина, например, впервые изготовила что-то не в бронзе и в традиционном стиле, а в новом материале. Ее круглый брусок дерева в эпоксидной смоле это предостережение - если не беречь лес, можно потом только разглядывать его в бруске. Ребята из Русского драмтеатра впервые работали с деревом. Их мальчик с птичкой вместе глядят в гаджет. Участник из Архангельска впервые приехал в Бурятию. Он сделал мезенского коня, посвященного старообрядцам. Их тоже много у него на севере области. Художник назвал семейских кочевым народом, а коня - символом их скитаний. Подчернил его местами под старину и встроил настоящую доску с узором со старообрядческого дома, которую привез с собой. Этот конь «встал» у старообрядческого комплекса. В традиционном бурятском стиле отработали мастера из районов. На одной из их работ – лавке - по обеим сторонам стоят женщина и мужчина, можно отдыхать.



Прославили театр



- Осенью впервые Улан-Удэ принял у себя межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники».



- Да, до этого фестиваль проходил всегда на Камчатке. В конце сентября к нам отправили свои делегации Камчатский, Хабаровский, Забайкальский края, Иркутская, Сахалинская области, Республика Саха (Якутия). Благодаря этому мы смогли увидеть культуру малочисленных народов: ительменов, коряков, нивхов, долганов, эвенов, эвенков, сойотов. Они отметили радушие и высокий уровень организации фестиваля в Бурятии. Творческие коллективы, солисты выступили в гала-концерте фестиваля. Мастера народных художественных промыслов привезли на выставку свои лучшие изделия, показали мастер-классы, поделились уникальными знаниями и умениями по традиционным ремеслам. Руководители творческих коллективов учили танцевать, петь, играть на национальных инструментах своего народа.



- Как вам удалось провести такой большой фестиваль в закрытом режиме, без зрителей?



- С соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции. Участники, организаторы, творческие коллективы, артисты сдали анализ на COVID-19. Мы обеспечили всех масками, перчатками и т.д., в помещениях проводилось обеззараживание воздуха. Основные мероприятия шли на открытом воздухе в Этнографическом музее. Зрители смогли увидеть видеозаписи концерта, выставки, мастер-классов и других мероприятий фестиваля на ютьюб-канале «РЦНТ Бурятия».



- Осенью впервые наши артисты балета участвовали на телеканале «Культура» в проекте «Большой балет».



- Да, впервые на одной сцене с ведущими балетными школами выступали и артисты Бурятского театра оперы и балета. Харука Ямада и Эрдэм Сандаков прославили свой театр еще раз на всю страну.



- В начале декабря впервые прошло еще одно важное событие. Не припомню, когда так собирались вместе писатели и поэты Бурятии?



- Вы правы, именно поэтому мы впервые провели литературный фестиваль «Байкальские чтения». Жалко, конечно, что все онлайн. Три дня проходили разные встречи под эгидой 95-летия народного поэта Бурятии, автора ее гимна Дамбы Зодбича Жалсараева. Прошли конкурсы-семинары молодых авторов. Они онлайн обсуждали свои работы с опытными коллегами. Провели и паблик-ток «О творчестве на бурятском языке», и презентацию книги Дамбы Зодбича и фильма о нем. Специально собрали круглый стол «Проблемы и перспективы литературного процесса в Бурятии». Пригласили на него ведущих писателей, поэтов, драматургов, литературоведов, начинающих авторов. И даже сняли онлайн-концерт в формате «квартирник» на АТВ. Мы еще раз убедились, что литература - это основа для всего остального искусства. Не случайно к 100-летию республики первым из конкурсов мы начали проводить конкурс на создание крупного художественного произведения. Затем впервые объявили открытые конкурсы по созданию национальной оперы и балета к 100-летию республики с последующей постановкой на сцене нашего театра.



Положительный эффект



- В 2020 году у нас впервые заработала централизованная бухгалтерия государственных учреждений культуры. Есть ли успешный опыт такой реформы в других регионах?



- В 2018 году девять федеральных органов власти передали полномочия по ведению бюджетного учета в федеральные казенные учреждения. В 2019 году на централизованный учет перешли еще 14 федеральных органов власти и почти 300 бюджетных казенных учреждений. Централизованные бухгалтерии создали в сфере культуры шести субъектов России.



Это не наша прихоть, это политика государства. Везде, где перешли на централизованную бухгалтерию, отмечен положительный эффект. Например, до введения ЦБ контрольно-ревизионное управление мэрии Архангельска выявляло большое количество нарушений у бюджетных организаций: до 15 % средств расходовалось неэффективно или нецелевым образом. После централизации этот показатель снизился до 3%. Раньше там налоговики наказывали учреждения за некачественную финансовую работу штрафами. После перехода на ЦБ претензий у налоговых органов нет. У наших соседей в Иркутской области в 2019 году создан Единый центр обслуживания в сфере культуры. В него перешли все 29 областных учреждений культуры.



При этом мы понимаем, что непросто это сделать в учреждениях, где творческие процессы требуют особого подхода к бухгалтерии. Особенно это относится к театрам с их затратами на постановки. Поэтому первыми перевели на централизованную бухгалтерию учреждения с небольшими коллективами. Например, Центр эвенкийской культуры «Арун» и музеи, библиотеки. В следующем году переводятся в ЦБ более крупные учреждения. Наша задача – не навредить, максимально учесть пожелания директоров. Новая система должна помогать в работе, управленческие функции остаются за директорами. Сейчас мы уже видим экономический эффект в целом, поскольку на тех же программах, облачных технологиях идет существенная экономия бюджета.



- В заключение ваши пожелания читателям.



- Желаю, чтобы все трудности остались в уходящем году. Он показал, как не хватает нам всем культурного отдыха. Пусть он становится для вас доступнее с новыми технологиями и обновленными зданиями! Мы будем работать для вас с новыми силами!



Валентин Соколов, «Номер один».