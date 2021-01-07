Буряад театр покажет спектакль «Аламжи», номинированный на «Золотую маску»

Постановка признана одной из лучших в стране



Буряад театр покажет спектакль «Аламжи», признанный одним из лучших в стране. Он вошёл в шорт-лист самой престижной театральной премии «Золотая маска». Постановка по бурятскому эпосу будет показана 20 апреля в Москве, на сцене Губернского театра. А 13 и 14 января посмотреть «Аламжи» смогут жители и гости Улан-Удэ.



«Аламжи» ( 12+) получил три номинации на «Золотую маску» : «Драма. Спектакль большой формы», «Лучшая работа режиссёра» - Артём Устинов, «Лучшая работа художника» -Анна Бубнова.







Премьера спектакля «Аламжи» состоялась в ноябре 2019 года. Это спектакль по бурятскому героическому эпосу «Аламжи Мэргэн», который был записан учёным Цыбеном Жамсарано от улигершина Елбона Шалбыкова в начале 20 века. «Аламжи» в Бурятском академическом театре драмы появился на свет из эскиза, созданного в рамках творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг» под руководством Олега Лоевского. Приглашенный режиссёр из Москвы Артём Устинов соединил тысячелетний эпос с сегодняшним днём, создал на сцене эпическую фреску из многоголосья смыслов и образов - от сотворения мира и людей Богами-дарханами в небесной мастерской до взаимоотношения мира мертвых и мира живых. В спектакле «Аламжи» органично сочетаются воинская и брачная тематики, обширно представленные в эпосе, затрагивается тема продолжения рода, а также мистической связи между братом Аламжи и его сестрой Агуу Гоохон.



«Аламжи» также вошёл в афишу VI Межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и должен был быть показан в мае в Новосибирске. Однако фестиваль был перенесен ровно на год и состоится в 2021 году.



Купить билеты можно бесконтактным способом на сайте



Фото: пресс-служба Буряад театра

Буряад театр покажет спектакль «Аламжи», признанный одним из лучших в стране. Он вошёл в шорт-лист самой престижной театральной премии «Золотая маска». Постановка по бурятскому эпосу будет показана 20 апреля в Москве, на сцене Губернского театра. А 13 и 14 января посмотреть «Аламжи» смогут жители и гости Улан-Удэ.«Аламжи» ( 12+) получил три номинации на «Золотую маску» : «Драма. Спектакль большой формы», «Лучшая работа режиссёра» - Артём Устинов, «Лучшая работа художника» -Анна Бубнова.Премьера спектакля «Аламжи» состоялась в ноябре 2019 года. Это спектакль по бурятскому героическому эпосу «Аламжи Мэргэн», который был записан учёным Цыбеном Жамсарано от улигершина Елбона Шалбыкова в начале 20 века. «Аламжи» в Бурятском академическом театре драмы появился на свет из эскиза, созданного в рамках творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг» под руководством Олега Лоевского. Приглашенный режиссёр из Москвы Артём Устинов соединил тысячелетний эпос с сегодняшним днём, создал на сцене эпическую фреску из многоголосья смыслов и образов - от сотворения мира и людей Богами-дарханами в небесной мастерской до взаимоотношения мира мертвых и мира живых. В спектакле «Аламжи» органично сочетаются воинская и брачная тематики, обширно представленные в эпосе, затрагивается тема продолжения рода, а также мистической связи между братом Аламжи и его сестрой Агуу Гоохон.«Аламжи» также вошёл в афишу VI Межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и должен был быть показан в мае в Новосибирске. Однако фестиваль был перенесен ровно на год и состоится в 2021 году.Купить билеты можно бесконтактным способом на сайте burdram.ru Фото: пресс-служба Буряад театра