В Улан-Удэ поставят моноспектакль и фильм о Доржи Банзарове

Идея создания спектакля возникла у Олега Юмова во время съёмок документального фильма

20 и 21 января в Бурятском академическом театре драмы имени Х. Намсараева состоится премьера моноспектакля «Дорж», а также презентация документального фильма «Доржи Банзаров». .

Съёмочная группа запечатлела уникальные кадры и интервью на родине первого бурятского учёного в Джидинском районе Бурятии, а также в местах , где он учился и жил - в Кяхтинском районе, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске.

Документальный фильм о Доржи Банзарове будет представлен после премьеры моноспектакля «Дорж» 20 и 21 января. Для зрителей это уникальный шанс узнать об удивительной и непростой судьбе первого бурятского учёного, посмотрев сразу и спектакль, и фильм.

Он был первым бурятским ученым, монголоведом и полиглотом, чиновником по особо важным делам при генерал-губернаторе Восточной Сибири и член-корреспондентом Сибирского отдела Русского географического общества... Его имя носит Бурятский Государственный Университет. История жизни Доржи Банзарова полна тайн и открытий, которую в моноспектакле «Дорж» расскажет один из его близких людей.

Пьесу о Доржи Банзарове написал актёр Буряад театра Чимит Дондоков. Он же исполнит главную и единственную роль в моноспектакле «Дорж». Музыкальную атмосферу в постановке создаст артист и музыкант Дахалэ Жамбалов.

Композитор - Сойжин Жамбалова, анимация- Сергей Степанов, эскизы, каллиграфию сделала Ася Лыгденова, перевод пьесы на русский язык-Намжилма Цыденова.