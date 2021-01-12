Главный театрал России обратился к главе Бурятии

Александр Калягин просит не тормозить работу театров

Председатель Союза театральных деятелей России опубликовал открытое письмо к главе Бурятии Алексею Цыденову.

- Уважаемый Алексей Самбуевич! Вынужден обратиться к Вам с просьбой разобраться в ситуации с переводом профессиональных театров Бурятии в централизованную бухгалтерию, о чем мне сообщили из регионального отделения СТД РФ. Мне странно, что эта идея объединения, которая дискредитирована на многих других примерах, вновь стала предметом для обсуждения. Печальные последствия оптимизации в медицине мы все почувствовали в условиях пандемии, о чем, не скрывая, говорил Президент В.В. Путин на Совете по культуре, и о чем говорят на самых разных уровнях власти. Про губительность оптимизации для театров, как мне казалось, уже тоже все поняли. Но, тем не менее, я узнаю, что в сентябре 2021 года планируется перевести профессиональные театры Республики Бурятия в централизованную бухгалтерию, - пишет Александр Калягин.

Он отмечает, что реформы принесут "только одно - развал самостоятельного театрального управления и абсолютную бюрократизацию деятельности театров".- Кому это выгодно? Никому. Нет ни одного аргумента в пользу подобного уничтожения собственной бухгалтерии театра, которая работает оперативно, точно в соответствии с творческими задачами, стоящими перед каждым театральным коллективом. Переход в ЦБ серьезно осложнит, затормозит работу театров, я бы сказал, в некоторых случаях, даже сделает ее просто невозможной. Я не вижу и финансовой выгоды, но отчетливо понимаю, чем это угрожает жизнедеятельности театров. Я убедительно Вас прошу самому вмешаться в эту ситуацию. Подобного рода прецеденты уже были, но ничем хорошим не заканчивались. Лучше не допустить реализации неверных решений, чем потом давать им обратный ход. Очень надеюсь на Ваше мудрое понимание, - заявил Александр Калягин.Фото официальный сайт А. Калягина