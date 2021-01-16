Жителей Улан-Удэ ждет Дед мороз

В Этнографическом музее в эти выходные можно встретить сказочного персонажа

16 и 17 января с 12.00 до 17.00 на территории Этнографического музея посетителей ждет Дедушка мороз.

Коллектив музея поздравляет с прошедшими праздниками и приглашает посетителей призывом: «Дорогие друзья мы знаем, что вы любите гулять и проводить время в нашем музее. Поэтому мы рады сообщить, что 16 и 17 января с 12.00 до 17.00 на территории музея вас ждет Дедушка мороз».

Фото:minkultrb.ru