В Музее природы Бурятии откроется выставка рисунков в жанре paleoart





20 января Музей природы Бурятии совместно с музеем Бурятского научного центра открывает выставку авторских зарисовок Сергея Дмитриева «Палеонтологические пейзажи».

Это необычные картины с изображениями обитателей древнего мира, дополненные ископаемыми находками из фондов музея.

Автор выставки, уроженец Тарбагатайского района, со школьной скамьи увлекался рисованием, биологией, географией. Детская мечта и огромное желание познать мир вдохновили его на велопутешествие из Улан- Удэ до Алма-Аты. Затем следовал переезд в Литву и новые путешествия. Будучи уже взрослым, вернувшись домой, изучал природу родного края, находил кости древних вымерших животных.

Свои находки – окаменелые кости мамонтов, носорогов и их современников, Сергей, как правило, оставляет на месте. Зарисовывает саму окаменелость, геологические слои, в которых она залегала и окружающий пейзаж. А потом «поселяет» в этот пейзаж животных, оставивших в земле следы пребывания, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



