Министерство культуры подвело итоги 2020 года

Минувший год стал продуктивным для отрасли, несмотря на коронавирус





Министерство культуры Бурятии подвело итоги деятельности 2020 года. Министр культуры Соелма Дагаева рассказала о самых ярких событиях ушедшего года. Также она поделилась планами по освоению федеральных средств и реализации национальных проектов в 2021 году.

Сагаалган в Кремле, фестивали и выставки

2020 год культура Бурятии начала с масштабного представления на главной сцене страны – в Государственном Кремлёвском дворце. Там прошло два концерта в честь празднования Сагаалгана. Свой репертуар показали лучшие солисты и коллективы республики, а в фойе была развёрнута грандиозная выставка.

- Артисты репетировали в ФСК и практически без репетиций выступили на сцене Кремлевского дворца. Всё прошло с аншлагом, очень успешно. Зал там огромный, вмещает семь тысяч человек и в течение двух дней 14 тысяч человек увидели, что такое культура республики Бурятия, - отметила министр.

В это же время концерт в честь празднования Сагаалгана проходил в Бурятии в ФСК. «Мы смогли собрать и распределить лучшие творческие силы между двумя площадками - в Кремле и в Улан-Удэ», - подчеркнула Соелма Дагаева.

Параллельно с выступлениями в Кремле шла подготовка к первому в Бурятии фестивалю современной музыки UU-sound. Он проходил с 26 по 29 февраля. В Улан-Удэ съехались музыканты из разных городов России, а также Монголии, Великобритании и Нидерландов.

- Впервые музыканты могли послушать известных мастеров и научиться новому. На три дня Улан-Удэ стал столицей современной музыки в Сибири. Из Великобритании приезжал эксперт, который отсматривал наши группы. Всего в фестивале участвовало около 30 музыкантов, а желающих было намного больше. К нам тогда же присоединился образовательный форум, благодаря ему наши музыканты имели возможность узнать, что такое современное музыка, как себя подавать. Фестиваль отметил нашу группу «Сезон дождей», их пригласили участвовать в фестивале «Дикая мята», а многие неизвестные широко исполнители влились в наши новые проекты, - рассказала министр.

После этого культурного события в Бурятию пришла пандемия коронавируса. Все учреждения министерства закрылись и были вынуждены перейти на онлайн-площадки. По словам Соелмы Дагаевой, деятели культуры в этот период работали больше прежнего.

- Особенно сложно было дистанционно обучать детей. Как обучать балету или танцу дистанционно? Или игре на фортепиано. Артистам, в свою очередь, не хватало живого общения со зрителями и когда делали онлайн-концерты, приходилось учиться работать не для зрителя, а для объектива. Тяжело было артистам балета, потому что сложно не работать и не терять форму, - перечислила последствия пандемии министр.

Тем не менее, учреждения культуры приспособились к новым условиям: так, театры открыли доступ зрителям к своим видеоархивам, что повысило посещаемость мероприятий онлайн и на сайтах министерства культуры.

В течение 2020 года, несмотря на ограничительные меры, республиканские театры подготовили 20 премьерных спектаклей, 30 новых концертных программ, два новых цирковых представления. В период пандемии состоялось 36 закрытых премьерных показов спектаклей и представлений. На различных интернет-платформах театры показали 68 спектаклей. Зрителями стали более миллиона человек.

Только республиканские учреждения культуры показали 88 онлайн-концертов в интернет-пространстве, которые смогли посмотреть 203 619 зрителей.

За 2020 год было создано восемь документальных фильмов на бурятском языке, а также снят фильм о симпозиуме по деревянной скульптуре «Генезис». Кроме того, в минувшем году было снято 22 видеоклипа, издано 31 наименование книг общим тиражом 17430 экземпляров.

В период действовавших ограничений министерство провело много онлайн-концертов и спектаклей, выставок и презентаций.

- Проходил масштабный концерт к 75-летию Победы, он собрал все проекты в один, например, Госархив подготовил выставку по архивным документам, была очень интересная выставка о вкладе Бурятии в дело победы – документы, письма, цифры. В Художественном музее шла выставка «Художники о Бурятии», выставка героя СССР Георгия Москалева, - рассказа министр.

Отметила Соелма Дагаева и открытие нового пристроя Национальной библиотеки. Оно состоялось 6 июня в день рождения Александра Пушкина. На открытии в режиме онлайн присутствовал и президент России Владимир Путин.

- На пристрой Национальной библиотеки Бурятии нами получено сумма более одного миллиарда, а конкретно миллиард 346 миллионов рублей. Эти деньги у нас осваиваются в течении 2019, 2020 и 2021 годов. Мы открыли завершившийся пристрой и 2021 году мы уже заканчиваем реконструкцию Национальной библиотеки. В конце этого года мы сдаём, и мы получим уже законченное здание Национальной библиотеки, - добавила Соелма Дагаева.

Крупные культурные события вернулись в Бурятию с наступлением осени. Тогда в республике открылся «Виртуальный филиал Русского музея». Также прошёл симпозиум «Генезис», выставка «Руническая письменность древних народов Азии» и межрегиональный фестиваль «Золотые родники». Из соображений безопасности мероприятия проходили без зрителей.

В 2020 году два театра из Бурятии попали в список номинантов на «Золотую маску». В шорт-лист вошли театр оперы и балета с балетом «Талисман» и Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» со спектаклем «… и звали его Домино».

Театр оперы и балета стал одной из 15 театральных организаций России, которые получили господдержку в виде творческого гранта на 13 млн руб, эти средства направлены на постановку оперы «Князь Игорь». Премьера оперы состоится уже в феврале.

В 2020 году Правительство Бурятии учредило премию в области театрального искусства в размере 300 тысяч рублей. Решение об учреждении премии было принято по итогам проведения Совета по культуре при главе Бурятии в феврале 2020 года. Глава Бурятии подержал предложение творческой общественности и новая ежегодная премия теперь присуждается за развитие профессионального театрального искусства. В 2020 году комиссия решила вручить премию народной артистке СССР Галине Шойдогбаевой.

В начале декабря в онлайн-режиме прошел литературный фестиваль «Байкальские чтения».

Большие стройки

В 2020 году на улучшение инфраструктуры объектов культуры Бурятии из федерального бюджета было выделено около 700 миллионов рублей. Деньги были направлены на ремонт сельских домов культуры, создание модельных библиотек, кинозалов в республиканских городах и сёлах, виртуальных концертных залов, автоклубов.

- Если в 2019 году мы получили средства только на четыре клуба, то в 2020 году отремонтировали уже 14 клубов, а также купили музыкальные инструменты на общую сумму более 18 млн рублей, - сообщила Соелма Дагавева.

В 113 квартале мы создали модельную библиотеку, а также открылся виртуальный концертный зал Национальной библиотеки.

- Все шесть модельных библиотек разные. Как только библиотека переформатируется, посетителей становится больше, а дети не хотят уходить. Наша задача – получать эти библиотеки дальше. В нацпроект «культура» в 2020 году впервые был включен ремонт детских школ искусств, чему мы безмерно рады. Зачастую они находятся в старых зданиях, в районах не вмешают в себя всех желающих учиться, - подчеркнула министр.

Отразилось на культурной жизни Бурятии и вхождение республики в ДФО. Из денег дальневосточной субсидии в 2020 году построено, реконструировано и капитально отремонтировано шесть объектов на сумму 399 миллионов рублей. Так, начат капремонт Дома культуры в селе Романовка, завершен капремонт и оснащение зала СОК «Жемчужина» в Северомуйске, начато строительство ДК в селе Нестерово Прибайкальского района, будет приобретено здание для размещения ДК в Ильинке, отремонтированы ДК в селах Хойтогол и Шимки Тункиснкого района, в 2021 году завершится реконструкция МГЛ им Д. Аюшеева, заканчивается строительство центра культурного развития в поселке Саган-Нур.

На деньги, полученные благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», капитально отремонтированы два дома культуры в сёлах Хужиры Тункинского района и Хандала Кабанского района. Также они получили по одному автобусу.

В течение 2019-2020 гг. был проведен ремонт и оснащение спецоборудованием помещений Госархива в здании по ул.Ранжурова. На ремонт подвальных помещений площадью тысяча кв.м. было потратили более 60 млн рублей. Там установили современную систему пожаротушения. До конца первого квартала 2021 года госархив должен переехать из старого здания в новое.

Культурное образование

В сфере образования также есть значительные успехи. Так в 2020 году республиканские образовательные организации выпустили 86 молодых специалистов. 22 выпускника колледжа искусств поступили в ведущие творческие ВУЗы страны. Детские школы искусств выпустили около 1400 учащихся, 150 из которых продолжают своё обучение в колледже искусств П. И. Чайковского. 17 талантливых ребят поступили в хореографический колледж и девять человек в бурятскую цирковую школу.

Планы на 2021 год

В новом году министерство культуры получит порядка 746 млн рублей. Деньги также пойдут на создание и капитальные ремонты домов культуры в сёлах, на образовательные учреждения, создание виртуальных концертных залов в Закаменске и Гусиноозёрске.

За счёт госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Бурятия получит 90,2 млн рублей. Деньги будут реализованы в городе Закаменск. Там отремонтируют дворец, дом культуры и библиотеку, а также купят автобус.

Из крупнейших культурных мероприятий в Бурятии ожидается с фестиваль «Золотой голос Байкала», дни Эрмитажа в республике, съезд ремесленников «Уран Дархан» и открытие кураторской школы.

Ведётся работа к празднованию 100-летия Бурятии. Организаторы планируют провести выставку из фондов Государственного исторического музея «Серебряный век ювелиров России», фестиваль национальных культур «Караван дружбы», ремонтно-реставрационные работы на русском старообрядческом комплексе Этнографического музея народов Забайкалья, конкурс на создание и постановку национальной оперы и балета, ремонтно-реставрационные работы по фасадам Бурятского государственного академического театра оперы и балета, смотр-конкурс «Минии тоонто – Моя малая Родина» (культура сельских территорий) и создание нового масштабного прозаического произведения.

- Мы прожили хоть и сложный год, но очень интересный и продуктивный. Несмотря на то, что большинство учреждений были закрыты, 2020 год прошел позитивно, - подытожила министр.