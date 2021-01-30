В Улан-Удэ открылась выставка Бальжинимы Доржиева

Жители города смогут познакомиться с неизвестными широкому кругу зрителей полотнами именитого художника

Выставка «Теплый свет Белого месяца» приурочена к празднованию Сагаалгана, на ней представлено более 50 ярких и красочных живописных полотен, а также декоративно-прикладные работы Заслуженного художника РФ, Народного художника Бурятии Бальжинимы Доржиева. Жизнерадостные работы, этнические мотивы, природа и животные Бурятии погружают зрителя в праздничное настроение.Министр культуры Соелма Дагаева тепло отметила мастера: «Все выставки Бальжинимы Доржиевича всегда как праздник, в этом году это подарок к Сагаалгану для всех жителей нашей республики». Соелма Баяртуевна высоко оценила новые работы мастера, особенно впечатлили работы «Ёхор в Сагаалган» и «Хун шубуун», которые написаны за период самоизоляции, они впервые представлены для зрителей.Директор Национального музея Татьяна Бороноева поблагодарила автора за новую яркую выставку, отметила, что на выставке представлены работы из запасников художника, которые ранее не были известны широкому кругу зрителей.Музей приглашает всех зрителей посетить выставку «Теплый свет Белого месяца», и окунуться в праздничную атмосферу Сагаалгана.Фото: Министерство культуры РБ