Госархив Бурятии рассказал о помощи Бурят-Монголии блокадному Ленинграду

Архивариусы предоставили для документальной выставки 29 документов и 15 фотодокументов

Государственный архив Республики Бурятия принял участие в передвижной документальной выставке «Архивы рассказывают», организованной Домом дружбы Ленинградской области в рамках празднования 75-летия Великой Победы. За участие в выставке Госархив республики был награжден дипломом Дома дружбы Ленинградской области.В выставке приняли участие архивы не только нашей страны, но и Азербайджана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана. В итоге в экспозицию вошли более двух тысяч копий документов о всесторонней помощи блокадному Ленинграду.Госархив Бурятии предоставил для выставки свои исторические документы, газетные статьи и фотографии героев защитников Ленинграда. Например, протокол заседания правления колхоза «Красный Октябрь» Селенгинского аймака БМАССР от марта 1942 года о выделении крупнорогатого скота, овец и коз для освобожденных районов Ленинградской области.На выставке также был представлены план-расчет об оказании республикой помощи скотом колхозам Ленинградской области, письмо-благодарность партизан трех районов Ленинградской области трудящимся БМАССР за отправленные подарки (май 1942 г.).Всего Госархив Бурятии предоставил 29 документов и 15 фотодокументов, рассказывающие о помощи жителей Бурят-Монголии блокадному Ленинграду в годы Великой Отечественной войны, о наших земляках - участниках боев под Ленинградом. Копии документов были размещены в рубриках газет Ленинградской области.Выставка работала на протяжении всего 2020 года, экспонировалась в Доме дружбы, в Музее-панораме «Прорыв» в Марьино, в филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» у Ладожского озера, в Музее обороны и блокады Ленинграда, в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского, в Киришах и Любани (Тосненский район Ленинградской области).Фото: Министерство культуры РБ