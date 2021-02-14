Музыканты Бурятии поздравили новосибирцев с праздником Белого месяца

Байкальский рождественский фестиваль Бурятской филармонии совершил путешествие в Новосибирск

«Мы рады, что Новосибирская филармония откликнулась на нашу идею проведения концертов Байкальского рождественского фестиваля на их площадке. Для Бурятский филармонии – это очень важный проект для знакомства новой аудитории с музыкальной культурой Бурятии. А для музыкантов проект стал интересным и важным творческим опытом. Организовать концерты удалось при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», – отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

10 февраля в Новосибирской филармонии выступили солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева, солистка БГАТОиБ Ольга Жигмитова и звезда бурятской эстрады Чингис Раднаев. Музыканты исполнили бурятские песни, русские романсы и песни бурятских композиторов в сопровождении Русского академического оркестра под управлением Олега Владимировича Огнева, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.12 февраля на большой сцене Новосибирской филармонии выступила рок-группа «Сезон Dождей». Музыканты исполнили авторские песни в сопровождении камерного оркестра под управлением Ильи Дербилова.Фото: пресс-служба Бурятской филармонии