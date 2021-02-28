Жители Улан-Удэ начнут обсуждать спектакли

В театре им. Бестужева стартует проект «Talk»



Со 2 марта в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева стартует проект под названием «Talk» – обсуждение спектаклей со зрителями



Первой постановкой, после которой состоится открытый разговор об увиденном, станет «Ганди молчал по субботам» по пьесе Анастасии Букреевой.

В рамках проекта «Talk» менеджер по связям с общественностью Юлия Федосова будет обсуждать со зрителями самые разные постановки: детские, подростковые и взрослые.



Обсуждение – это не разговор о том, что надо было понять зрителям о спектакле. Это скорее возможность «размять впечатления» после просмотра сложных постановок, требующих интерпретации, поделиться личным мнением, и в ходе разговора продвинуться в своем понимании современного театрального искусства.



Одно из направлений нового проекта – обсуждение спектаклей со школьниками с помощью методик театральной педагогики, которые не предусматривают правильных ответов, а помогают ребятам зафиксировать свои мысли и эмоции, поразмышлять о спектакле, соотнести свои оценки с оценками одноклассников, учителей, поговорить о теме и быть услышанными.



Не случайно в марте репертуар Русского драмтеатра преимущественно составляют спектакли по современной подростковой драматургии. Запланированы обсуждения спектаклей «Фото topless», «Макаки, пицца и деструкция», «Вдох-выдох». Стартует проект с обсуждений спектаклей «Ганди молчал по субботам» по пьесе Анастасии Букреевой (2 марта) и «Онегин» по мотивам романа Александра Пушкина (3 марта).



Фото Министерство культуры РБ



