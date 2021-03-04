Детский танцевальный ансамбль из Бурятии стал всероссийским лауреатом



Ансамбль «Булжамуур» занял первое место на всероссийском конкурсе в Рязани



Детский ансамбль народного танца «Булжамуур» получил звание лауреата 1 степени 29го Всероссийского фестиваля детского танца «Черный котенок». Фестиваль прошел в городе Рязань. В конкурсе, как очно, так и дистанционно приняли участие 85 коллективов.

Как сообщает Министерство культуры Бурятии, на суд жюри конкурса в номинации «Народно-стилизованный танец» «Булжамуур» представил 2 новых танца: «Хангир янгир хатарая» (Звеня украшениями, станцуем), «На берегу моря».



– Я вас поздравляю. Очень воспитанные девочки у вас, хорошие костюмы. Фактура материала выбрана прекрасно. Действительно, танец отвечает названию «Звеня украшениями станцуем». Участницы прекрасно станцевали. Все очень достойно, лаконично, убедительно. Номер конкурсный, его везде надо представлять на разных конкурсах. Очень хороший второй номер «На берегу моря». Работайте во славу хореографического народного танца! – Высказалась в видеообращении ансамблю «Булжамуур» председателя жюри Юрия Деревягина, заведующая кафедрой народного танца МГИК, заслуженный работник культуры РФ.



Бессменный руководитель коллектива – Людмила Овчинникова, заслуженный работник культуры Республики Бурятия», Российской Федерации, лауреат национальных и государственных премий, удостоена медали «За заслуги перед Республикой Бурятия».



Среди участников коллективы из множества городов: Оренбург, Белгород, Уфа, Рязань, Калининград, Омск, Санкт-Петербург, Тюмень, Смоленск, Кемерово, Екатеринбург и субъекты: Башкирия, Татарстан, Бурятия, Коми, Пермский край, Амурская и Рязанская области. Жюри оценило 169 номеров в номинациях: «Уличный танец», «Эстрадно-спортивный танец», «Танцевальный performance», «Танцевальное шоу», «Малые формы», «Современный танец», «Эстрадный танец», «Духовное наследие», «Народно-стилизованный танец».



Среди учредителей и организаторов фестиваля: Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, Рязанский областной научно-методический центр народного творчества. Фестиваль прошел при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.



Напомним, образцовый ансамбль народного танца «Булжамуур» – победитель и призер множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей хореографического искусства. В 2019 году ансамбль отметил 35-летие своего основания.



фото: Минкульт Бурятии