Бурятские сувениры хорошо показали республику на всероссийском конкурсе

Национальная шапочка и оберег с Байкала заняли первые места в разных номинациях





В Уфе подвели итоги VI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Авторы изделий приехали из 34 регионов России и представили в финале конкурса 420 сувениров. Как сообщают на сайте конкурса «Туристический сувенир», всего в 2020 году на конкурс было заявлено 3 686 изделий из 65 регионов страны.



В финале конкурса приняли участие 214 человек из 34 регионов России, которые представили 420 туристических сувениров. По итогам проведения нескольких окружных этапов и региональных конкурсов, которые состоялись в Смоленске, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Кузбассе и Уфе, были отобраны сильнейшие работы. Их авторов пригласили на общенациональный финал конкурса в Уфу.



Так, в номинации «Сувенир региона» в средней ценовой категории 1 место получил браслет «Байкальский оберег». Автор работы Елена Викулова из Улан-Удэ. В этой же номинации 3 место получил «Набор для бууз» от Ирины Акинфеевой, творческая мастерская «Чудодел». В номинации «Сувенир туристического маршрута» первое место заняла «Бурятская детская шапочка на ободке». Автор работы – Наталья Болобнова. А среди этнографических сувениров победила серия «Традиционный костюм бурят» от студии керамики «Домбо». Второе место в этой же номинации занял тарбагатайский магнитик в средней ценовой категории от Ларисы Мясищевой.



Третье место среди «Сувениров события» заняла кукла в семейском костюме автора Ольги Жарниковой из Иволгинского района.



фото: "Номер один"