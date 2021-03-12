Юмористы Бурятии примут участие в фестивале «КиВиН – 2021»

Сборная веселых и находчивых в новом составе отправилась в Сочи



Бурятские квнщики из новой сборной «Дальневосточные Ворота» отправились сегодня в Сочи для участия в 32 международном фестивале «КиВиН-2021».



А 10 марта команда показала свое выступление небольшой аудитории. Выступление посмотрели родители юмористов вместе с депутатом Народного Хурала Сергеем Дорошом, директором Молодёжного центра республики Бурятия Эрженой Никифоровой, а также и.о. председателя профкома ВСГУТУ Ширапом Гармажаповым. Художественные руководители - Чингис Болотов, Аюур Бат, Денис Одоев.



- Для многих жителей Бурятии лица участников новой команды уже знакомы и известны. Пожелаем ребятам удачи в начале их творческого пути! – сообщил художественный руководитель Чингис Болотов.



Фестиваль проходит с 11 по 22 марта. В нем примут участие около 500 команд из России и других стран СНГ.



- Главное на фестивале – это общение и возможность работать вместе, в одной команде. Это действительно бесценный опыт для молодых людей. Именно поэтому для комфортного и безопасного пребывания участников и гостей «КиВиНа» на фестивале сроки его проведения были перенесены на более благоприятный период из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, - рассказали на сайте мероприятия.



Фото: Валентина Доржиева

