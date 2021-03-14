Иркутский губернаторский оркестр выступил в Улан-Удэ

Концерт состоялся на сцене Театра оперы и балета



13 марта в Улан-Удэ состоялся концерт Иркутского губернаторского симфонического оркестра. Организатор — Бурятская филармония. Концерт состоялся на сцене Театра оперы и балета, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



"Последний раз улан-удэнцы могли услышать оркестровую музыку почти два года назад. А Иркутский оркестр впервые выехал за пределы своей области с начала пандемии. Поэтому концерт стал большим событием в культурной жизни наших регионов. Его посетила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, которая очень тепло поблагодарила музыкантов за великолепный концерт", - сообщили в филармонии.



Оркестр играл под управлением заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша. Основная программа вечера была посвящена Моцарту. В первом отделении оркестр исполнил Симфонию №21, Анданте для флейты с оркестром, где солировал Семён Завьялов, а также концерт для скрипки с оркестром №3, в котором сольную партию исполнил один из самых ярких скрипачей своего поколения, лауреат престижных международных конкурсов, участник проекта «Звезды XXI века» Михаил Почекин. Музыкант уже несколько лет живет в Зальцбурге, городе, где родился и вырос Моцарт. На бис Михаил Почекин исполнил сюиту Баха «Сарабанда».



Во втором отделении артисты подарили слушателям Симфонию-кончертанте для квартета духовых с оркестром. Солисты — Долгорсурэн Гомбосурэн (гобой), Евгений Бойко (кларнет), Андрей Майер (фагот), Антон Василевский (валторна). На бис было исполнено произведение Паганини «Вечное движение».



Концерт прошёл при поддержке программы «Всероссийские филармонические сезоны».



Фото: пресс-служба Бурятской филармонии

