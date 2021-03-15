Улан-удэнцы скептически отнеслись к проекту благоустройства Гостиных рядов

Горожане напомнили властям о нереализованных проектах, в частности – набережной
С 26 апреля по 30 мая улан-удэнцы смогут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Один из проектов – благоустройства Гостиных рядов – власти города уже представили. Его автор – молодой архитектор Дмитрий Ильин. Он отметил, что надо делать акцент на качестве городского пространства, «уходить от простых и скучных решений, быть смелыми, чтобы люди, приезжающие с других регионов, удивлялись какое у нас прекрасное наследие и современное благоустройство».
Однако, горожане скептически отнеслись к новым предложениям. В сообществе «Весь Улан-Удэ» под соответствующим постом развернулась бурная дискуссия. При этом во многих комментариях властям города напомнили о нереализованных ранее проектах, в частности, благоустройству набережной.
- Набережную обещанную сначала постройте уже в конце-то концов! Разберите этот обрыгальник, потом уже обещайте, планируйте и беритесь за другой объект! А то за все сразу, а потом результата ноль, – высказался один из жителей.
- Одни проекты, а где объекты: набережная, театр кукол, цирк. Что там они ещё проектировали? – написал другой улан-удэнец.
- А когда набережная будет обустраиваться? Там же вроде тоже какой-то проект был, - заметили там же.
Сам дизайн проекта жители города также оценили неоднозначно. Автору предложили дополнения.
- Этот проект гораздо лучше ранее представленных, - высказалась одна жительница.
- Если только деревья сразу будут большие. А не кустики, как обычно бывает. Потом ждешь еще 5-7 лет, когда подрастут, - написал другой горожанин.
- Вот вроде красиво, а делать там особо нечего: на лавочках не посидишь - летом жарко, навесов нет (или деревьев), а зимой, понятно, холодно. Хоть бы столик для игры в шахматы поставили. Или подготовили места для мелких ИП, торгующих всякой вкуснотенью. А пока можно только пройти эту площадь и не задержаться даже на полминуты, - считает еще один улан-удэнец.
- Проект симпатичный, но скучный, можно поинтереснее сделать. Мест отдыха нет, можно добавить фонтанчики, бьющие из земли, чтоб дети могли бегать по ним в жаркую погоду, - пишут там же.
Напомним, в этом году в список на голосование вошли четыре места в разных районах города: сквер «Яблоневый» в мкр. Аэропорт, бульвар «Сиреневый» по ул. Октябрьская, сквер «Зодчий» по пр. Строителей и территория, прилегающая к Гостиным рядам. Выбрать общественные территории для благоустройства можно будет на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды через «Госуслуги» или на сайте gorodsreda.ru.
фото: "Номер один"
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