Известный улан-удэнский блогер раскритиковал Буряад ТВ

По словам Эрдэма Гомбоева, у телеканала нет внятной концепции





Известный блогер Эрдэм Гомбоев на своей странице в Фейсбуке высказался о канале «Буряад ТВ». Он отметил, что люди часто задают ему вопросы о бурятском телеканале, а он в свою очередь к нему отношения не имеет.

- Должен сказать, я никакого отношения к нынешнему «Буряад ТВ», которое создали чиновники, не имею. Судя по тому, что сейчас публикуется на их Ютубе, Инстаграме у них нет внятной, глобальной концепции, идеи которое могло бы заинтересовать зрителей. Даже по тому, что все свои бурятские посты они дублируют на русском, нет идеи возродить язык. Вдумайтесь, какой смысл писать буряадаар, если следом идёт дублирование на русском? Никто не читает буряадар, не прилагает усилия, тратя время, когда за пару секунд чуть ниже можно прочитать все на русском. Где логика возрождения языка? – задается вопросом Гомбоев.Кроме того, блогер раскритиковал использование русского языка в передаче, в частности – дублирование титров.- Сколько раз я писал и выступал: для того, чтобы проект «Буряад ТВ» имел успех, нужно все принципиально писать буряадаар, свести до минимума насколько возможно, русский язык. Никаких титров. Внутри телекомпании все должны между собой говорить и переписываться буряадар. Программа передач, вывески, обозначения, реклама все должно быть на родном. То есть, должен создаваться анклав, территория родного языка. И только потом все это должно транслироваться на аудиторию. Не должно быть такого, все на русском, камера включилась и заговорили буряадаар, потом камера выключилась, все забыли родной и заговорили по-русски. Должен присутствовать дух языка, атмосфера, среда. А если этой среды нет внутри компании, то что они будут нам транслировать? – отметил Эрдэм Гомбоев.В завершение блогер попросил не писать ему сообщения типа «давайте не будем критиковать, а подождём, посмотрим, они же не начали еще работать».- Все же уже понятно, как куда этот корабль поплывёт, - резюмировал Эрдэм Гомбоев.Напомним, телеканал «Буряад ТВ» начнет работать в 2021 году. Круглосуточное вещание будет осуществляться на территории Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.фото: "Номер один"