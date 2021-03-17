«Художник и зритель видят разные смыслы»

В музее Сампилова продолжается выставка современного искусства «II Сулдэ»





В художественном музее имени Ц.С. Сампилова в Улан-Удэ с 6 марта проводится выставка современного искусства «II Сулдэ». Экспонируются различные работы художников Бурятии – картины, скульптуры, керамика, видеоинсталляции – выполненные по канонам передовых творческих жанров. Экспозиция продлится до 21 марта.

В 2017 году в музее уже проводилась выставка экспериментального искусства «Сулдэ». Она получила успех, и спустя четыре года ее решили повторить. Всего участвует 33 художника, как маститые профессионалы, так и молодые начинающие. Но в этот раз очень много молодых авторов, возраста до 35 лет, для многих из них это первая выставка в жизни.- Мы считаем важным поддержать молодых художников, творящих в авангардных направлениях, и наша позиция, как Министерства культуры Бурятии, оказывать в республике всестороннюю поддержку современным течениям искусства, - прокомментировала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Что означает термин «современное искусство»? Обычно им обозначают экспериментальные творческие практики новейшего времени, связанные с модернизмом, авангардизмом, абстракционизмом. Каких-то четких формулировок пока нет.- Современное искусство – оно происходит сейчас, в текущий момент времени. Поэтому, в отличие от хорошо изученного классического искусства, ему задать какие-то рамки определений затруднительно – это породит войну трактовок. Каждый искусствовед может в одни и те же понятия вкладывать разные смыслы. Лишь спустя годы можно будет осмыслить и дать какие-то формулировки тому, что сейчас происходит, - комментирует научный сотрудник музея Петр Гунов.По его мнению, одна из причин популярности современного искусства как раз в том, что его сложно объяснить, сформулировать. Но можно назвать некоторые критерии. Во-первых, художник не должен творить в рамках канонов каких-то уже старых направлений, вроде того же соцреализма или классической живописи. Нужно следование самым современным мировым трендам. Во-вторых, нужен оригинальный творческий замысел, иначе получается ремесленничество. В современном искусстве активно используются абстрактные образы, оказывающие прежде всего психологическое воздействие. Кто-то, вглядываясь в картину, начинает испытывать тревожность, или еще какие-то чувства.Хотя картины в абстракционистском стиле кому-то могут показаться бессмыслицей, которую сможет нарисовать каждый, в действительности они нарисованы с соблюдением законов композиции, всех тонкостей художественных «технологий». Все элементы изображения расположены так, чтобы выглядеть гармонично, а также оказывать определённое воздействие на зрителя и передать мироощущение художника.- С искусством, как способом познания, ситуация немного иная, нежели с наукой. Что хотел сказать художник – одно, а что услышал, увидел зритель – это совершенно другое. Эти вещи зачастую совершенно противоположны друг другу, человек может найти в картине смысл, который художник и не думал закладывать. Каждый должен видеть свое, - говорит Петр Гунов.Фото: Василий Тараруев