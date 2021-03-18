Роспотребнадзор Бурятии отменил концерт группы «Би-2» в Улан-Удэ

Из-за этого запрета музыканты заодно отменили концерты в Чите и Благовещенске



Вчера вечером на страницах в соцсетях музыкальной группы «Би-2» появились печальные новости – концерт, запланированный на 4 апреля в столице Бурятии, отменен.



- На днях отделение Роспотребнадзора по Республике Бурятия неожиданно запретило проведение концертов в Улан-Удэ - в том числе, и наш концерт, запланированный на 4 апреля, – объявили музыканты.



В связи с отменой концерта в Улан-Удэ «Би-2» вынуждены отменить концерты в других городах – Благовещенске и Чите.



- К сожалению, на фоне действующих в соседних Благовещенске и Чите ограничений на вместимость залов, такой внезапный запрет концерта в Улан-Удэ нарушает логистику выступлений в этих городах - и вынуждает нас перенести все три концерта. Мы постараемся озвучить конкретные даты переноса в ближайшее время - ориентировочно, они состоятся осенью 2021 года, - рассказали «Би-2» в социальных сетях.



Новость вызвала шквал негодования фанатов. В частности, люди задавали вопросы, почему одни массовые мероприятия разрешены, а другие – под запретом.



- Борьбу можно, костёр можно, где собиралось 60% населения, а концерт нельзя! – высказался улан-удэнец.



- Борьба, гонки, рыбалка, опера-театры - не отменили, а концерт отменили. Там кто работает вообще в Роспотребнадзоре? Пенсионеры одни, наверное, - написали там же.



- Республика не желает, чтобы люди были счастливы и посетили шикарный концерт, - считает еще один горожанин.



- Странно. Улан-Удэ провели борьбу при полной загруженности зала. Типа с тестом на ковид пускали, это культурное событие. Как это понимать? Скоро ещё рыбалка. Охота уже концертов. Год без них, - высказались там же.



Опечалены новостью и жители других регионов, где концерт отменили из-за Улан-Удэ.



- Ну, спасибо за приятные новости с утра. Только вот объясните, пожалуйста, если в Улан-Удэ запрет на проведение, причем тут Благовещенск? Какая логистика? Если вы у Хабаровска, все равно должны в Благовещенск приехать? Я ещё бы поняла, если после Хабаровска были Улан-Удэ, Чита и только потом Благовещенск, а если наоборот, то я ничего не понимаю, - написали в паблике.



- А можно не надо, только был повод дожить до апреля, - иронизировали там же.



Как сообщили «Би-2», на остальные концерты эта ситуация не повлияет, переносятся только концерты, запланированные на 30 марта в Благовещенске, 2 апреля в Чите и 4 апреля в Улан-Удэ. Гастроли продолжатся 7 апреля в Иркутске и завершатся 17 апреля в Барнауле.



- Друзья, нам безумно жаль, что такие внезапные обстоятельства вынуждают нас опять переносить концерты. Поскорей бы всё это благополучно закончилось! Обязательно увидимся и споём — пускай и чуть позже! – утешают фанатов «Би-2».



фото: скрин из видео