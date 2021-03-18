Национальный музей Бурятии просит поддержки у земляков в конкурсе

Музей отправил на участие фильм «Бурятский костюм – драгоценная память народа»

Национальный музей Бурятии принял участие в ежегодном интернет-конкурсе «На благо мира». В нем принимают участие лучшие деятели кино, песни, литературы и театра. Независимая народная Интернет-премия «На благо мира» присуждается лицам и организациям за гуманизм в искусстве и общественной деятельности.Для участия музей отправил документальную киноленту «Бурятский костюм – драгоценная память народа». Сотрудники учреждения просят жителей Бурятии принять участие в голосовании и поддержать авторов.- Мы призываем всех поддержать нас и голосовать за наш фильм, который участвует в номинации- лучший документальный фильм. До 24 марта нам надо набрать голоса, чтобы пройти в следующий отборочный этап, - написали на странице в соцсетях.Как сообщают на сайте конкурса, премия «На благо мира» направлена на поддержку и популяризацию произведений искусства, ориентированных на создание гармоничного, здорового общества, в котором культура и искусство служат развитию, укреплению и распространению идей нравственности, справедливости и доброты.- Это - уникальная платформа, где каждый желающий может предложить свою работу к участию в конкурсе, если её содержание отвечает высоким нравственным ценностям. Любители принимают участие в конкурсе наряду с профессиональными авторами, чьи работы могут быть выдвинуты в номинацию любым пользователем Интернет, - сказано на сайте конкурса.Голосование проходит на сайте конкурса «На благо мира» :фото: скрин из видео