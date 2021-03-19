Эрмитаж передал бурятскому дацану бюст Екатерины II

Спустя 90 лет скульптуру вернули в Анинский дацан
18 марта во время рабочей поездки в Хоринский район глава региона Алексей Цыденов передал бюст Екатерины II и государственные символы Российской Федерации и Республики Бурятия настоятелю Анинского дацана. Скульптура вернулась в дацан спустя почти 90 лет.
Как сообщают на сайте правительства, в дореволюционное время прижизненный бюст, подаренный дацану лично императрицей в 1764 году, вместе с государственными символами хранился в главном храме дацана.
- Согласно летописи дацана, в алтаре Согчен дугана кроме бюста хранились «петровские» знамена, пожалованные императором Петром II в 1728 году. В дальнейшем сюда отправлялись портреты и знамена всех императоров вплоть до Николая II. Как знак государственных и культурных связей народов Восточной Сибири и Забайкалья, исповедующих буддизм, с центральной Россией, они бережно хранились ламами долгие годы, - добавлено в сообщении.
В середине 1930-х годов бюст Екатерины II был разбит, а портреты и знамена сожжены. Кроме того, предпринимались неудачные попытки взорвать здание Согчен дугана, которое в разрушенном виде до настоящего времени находится на территории дацана.
- Мы знаем из истории буддизма, что Екатерина II официально учредила институт Хамбо Ламы в царской России, и поэтому особо почитаема священнослужителями и верующими. Возвращение бюста Екатерины II в Анинский дацан - важное историческое событие для нашей республики, это символично для нас. Сама история дацана удивительна, она вышла далеко за пределы Бурятии, - отметил глава республики Бурятия.
Проект по восстановлению бюста Екатерины II в 2019 году инициировал настоятель дацана Легцог лама.
- За историю Анинского дацана неоднократно руководители нашего государства, императоры и императрицы передавали дацану государственные символы. И это показывает тонкую связь российского государства с нами, буддистами. Я рад приветствовать вас в новом Согчен дугане. Хочу поблагодарить вас, Алексей Самбуевич, за то, что наш проект по реставрации дацана двигается. Мы очень надеемся, что к столетию республики мы строительство дугана завершим, - отметил Легцог лама.
Отметим, Анинский дацан - важнейший центр буддизма в России. В 1971 году он получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Храмовый комплекс основали в середине 18 века, а официально в документах зарегистрировали с 1775 года. Дацан включал 17 дуганов и играл роль большого образовательного центра. Исторически Анинский дацан связан с именем XII Пандито Хамбо Лама Да ши Доржи Этигэлова, проходившего здесь обучение в течении 23 лет.
фото: https://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=101853
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