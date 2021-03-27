В Бурятии театральные деятели сегодня отмечают свой профессиональный праздник

Наступивший год будет насыщен новыми постановками и проектами



27 марта в России празднуют Всемирный день театра. Министр культуры РБ Соелма Дагаева поздравляет всех, кто имеет отношение к этому празднику:



- Сегодня этот праздник отмечают все, кто посвятил свою жизнь театру, а также миллионы преданных поклонников сценического искусства. Театр позволяет нам видеть прекрасное и наслаждаться яркими красками жизни, учит чувствовать, любить и сопереживать. В этот праздничный день я выражаю слова благодарности всему театральному сообществу Республики Бурятия за творчество, талант и преданность профессии! Мы гордимся богатой историей театрального искусства республики, нашими ветеранами, творчеством любительского театрального движения, творческими достижениями современного театра Бурятии.



В 2020 и в 2021 годах спектакли четырех республиканских театров - Бурятского республиканского театра кукол «Үльгэр», Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Г.Цыдынжапова, Государственного русского драматического театра им. Н.Бестужева и Государственного бурятского академического театра драмы им. Х.Намсараева - вошли в шорт-лист престижной российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Это не только честь, но и знак качества, признанный российским экспертным сообществом. Кроме этого, в 2020 году наши театры достойно представили профессиональное искусство Бурятии в 10 международных и межрегиональных театральных фестивалей.



Желаю коллективам театров новых интересных постановок, талантливых драматургов, новых творческих удач, непрекращающихся оваций, восторженных эмоций зрителей. Всем творцам, чья судьба связана с этим волшебным искусством, желаю мастерства, вдохновения, любви и счастья!



Также поздравил коллег на своей странице в соцсетях художественный руководитель Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева Сергей Левицкий:



- Служить театру - это наслаждение и мучение, успех и падение, слава и забытье, ежедневный подвиг и каторга, азарт и раздавленность, страсть и ненависть, радость побед и горечь предательства. Удивительные открытия и разочарования, вдохновение и депрессия, отвага и страх, улыбки и слезы в одиночестве, необычайная вера и полное безверие, совместный путь и разрывы между людьми, великий смысл и чудовищная бессмысленность, таланты и обделенные им, любовь и завистничество. Магия искусства и пошлая поделка, полуобморочные премьеры и пустота после них, спектакли, которые смотришь или репетируешь даже во сне, нескончаемые сомнения, сомнения, сомнения, в себе, в театре, в жизни. С Днем Театра, дорогие коллеги и театралы!



Фото: А. Даниловой

