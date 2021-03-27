Улан-удэнцам предлагают научиться рисовать полуобнаженную натуру

Каждый вторник любой желающий может попробовать себя в роли художника



В Улан-Удэ Центр современного искусства «Залуу» объявил об открытии проекта «Натурный вторник». Начиная с 30 марта, каждый вторник, любой желающий сможет порисовать полуобнажённую натуру вместе с профессиональными художниками. Моделями станут девушки и парни - профессиональные танцоры Улан-Удэ.



Первым куратором проекта выступит Сергей Назаров из Красноярска. Он участник международных и всероссийских форумов, фестивалей, плэнеров и выставок, лауреат именных премий вице-президента регионального отделения в Красноярске Российской Академии Художеств, Народного художника РФ, Академика А. П. Левитина и народного художника России Ю. П. Ишханова. В 2018 году был удостоен медали Союза художников России. Преподает в Сибирском государственном институте искусств им Д. Хворостовского и в Красноярском государственном художественном училище им В. И. Сурикова.

Запись открыта на сайте ЦСИ. Участникам нужно будет взять с собой принадлежности для рисования. Мольберты предоставят в центре.



Похоже, что очередная креативная идея Центра современного искусства пришлась горожанам по душе. На ближайшее время все места уже забронированы.



Фото: Pixabay.com



