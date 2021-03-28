В Бурятии на льду Байкала появились огромные ладони

Удивительный арт-объект в форме лабиринта расположился близ Нижнеангарска
В Бурятии в 150 метрах от стелы «Самая северная точка Байкала» в Нижнеангарске на льду расположился лабиринт. Он являет собой две огромных ладони, в каждую из которых сможет поместиться человек. Внутри – ледяные шары, с которыми байкальский ветер во время непогоды играет по своему усмотрению.
- Открыли десятый байкальский лабиринт, - делится на своей страничке в соцсети руководитель проекта Наталья Бриль. - Настроение: радостно, светло и ветрено.
По словам участников творческой группы «LabirintLab», занимающихся строительством арт-объектов, таким образом они высказали уникальность и восхищение мощью и хрупкостью Байкала.
В феврале 2021 года организаторы объявили сбор средств на новый лабиринт и собрали даже больше, чем было необходимо.
- Проект был поддержан 130 раз, мы собрали 109% от заявленной суммы. На сердце благодарность, на душе тепло. Радость от того, что вы с нами, что проект, который мы так любим, интересен не только нам. Спасибо, друзья! Ваша поддержка вдохновляет! - радуется Наталья Бриль.
Умельцы уже строили лабиринты в районе Старой Ангасолки и посёлка Утулик, у Бугульдейки, деревни Сарма, дважды – у Ольхона, а также в Баргузинском и Чивыркуйском заливах и около полуострова Святой Нос.
Фото @grishangrabenko, https://www.instagram.com/ampibril/
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