В Улан-Удэ объявлены лучшие театральные деятели

Прошла IV церемония награждения деятелей театрального искусства «Браво-2021»

27 марта в Международный день театра прошла IV церемония награждения деятелей театрального искусства «Браво-2021». На этот раз служители Мельпомены собрались в Бурятском академическом театре драмы им. Х. Намсараева.«Я хочу поздравить всех с праздником, с Днём театра и поблагодарить всех, что мы достойно пережили прошлый год, эту длительную разлуку со зрителем и самоизоляцию.» – отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.«В прошлом году из-за пандемии церемония прошла в онлайн-формате. При этом все награды нашли своих обладателей. Очень рады, что в этом году всем театрам вновь удалось собраться на одной сцене» – отметил Председатель Союза театральных деятелей Бурятии Дмитрий Панков.По итогам 2020 года лучших определили в 9 основных номинациях:«Лучшая мужская роль» – Баир Бадмаев за роль Бамбаадай в спектакле «Амиды бусаһанайш түлөө» в Государственном Бурятском академическом театре драмы им. Х.Намсараева.«Лучшая женская роль» – Надежда Мунконова за роль Долсон в спектакле «Амиды бусаһанайш түлөө» в Государственном Бурятском академическом театре драмы им. Х.Намсараева.«Лучшая оперная партия» – Александр Хандажапов за партию «Князь Владимир Галицкий» в спектакле «Князь Игорь» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова.«Лучшая балетная партия» – Артемий Плюснин за партию «Шахрияр» в спектакле «Тысяча и одна ночь» в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. н.а. СССР Г. Цыдынжапова.«Лучшая мужская роль второго плана» – Аюр Доржиев за роль Онегина в спектакле «Онегин» в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева.«Лучшая женская роль второго плана» – Аннета Овчинникова за роль Ребеки в спектакле «Шведская семья» профессора Густафа» в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева.«Лучшая сценография» – Сергей Левицкий за спектакль «Добывайки» в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева.«Лучшая режиссерская работа» – Артем Баскаков за спектакль «Последние свидетели» воспоминания детей войны в Молодежном художественном театре.«Служитель театра» – Анджела Бадмаева – заведующая художественно-постановочной частью Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр»Также были вручены специальные призы от Союза театральных деятелей Республики Бурятия.«За художественную целостность спектакля» – спектакль «Волшебная лампа Алладина» по мотивам арабской сказки Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр».«Театр одного актера» – Ольга Шуст за работу в моноспектакле «Звездный мальчик» Оскара Уайльда в Бурятском республиканском театре кукол «Ульгэр».Специальную премию от Народной артистки Российской Федерации Ларисы Егоровой получил Чимит Дондоков за работу над моноспектаклем «Дорж».По традиции прошел конкурс капустников, где каждый театр представил юмористические зарисовки. Победителя в этой номинации определили голосованием зрителей. Так, лучшим признан номер Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева.Фото Министерство культуры РБ