В Бурятии выйдет четвертая часть фильма «Решала»

В Долине Баргузина проходят съемки четвертой части нашумевшего фильма от бурятских режиссеров «Решала». Как рассказали в местном сообществе «Долина Баргузина», съемочная группа уже сняла эпизоды в Аллинском ущелье и на Буксыкенском мосту. В ближайшие дни предстоит работа еще на нескольких локациях.
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Жители Бурятии активно обсуждают продолжение в социальных сетях.
- Ребята молодцы! Удачных съемок! Будет ждать продолжения, - пишет улан-удэнец.
- Культ девяностых уже не актуален, лучше другую бы тему нашли, - высказались под новостью.
- Что-то серьезное снимается! Молодцы! – добавляют там же.
Напомним, в 2012 году вышла в прокат криминальная драма «Решала» от бурятского режиссера Евгения Замалиева. Как ранее писал «Номер один» фильм стал первым в истории бурятского кино, прославившимся далеко за пределами республики.
29.03.2021
Продолжение кинокартины сейчас снимают в Баргузинской долине
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