В Бурятии выйдет четвертая часть фильма «Решала»

Продолжение кинокартины сейчас снимают в Баргузинской долине



В Долине Баргузина проходят съемки четвертой части нашумевшего фильма от бурятских режиссеров «Решала». Как рассказали в местном сообществе «Долина Баргузина», съемочная группа уже сняла эпизоды в Аллинском ущелье и на Буксыкенском мосту. В ближайшие дни предстоит работа еще на нескольких локациях.

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Жители Бурятии активно обсуждают продолжение в социальных сетях.



- Ребята молодцы! Удачных съемок! Будет ждать продолжения, - пишет улан-удэнец.

- Культ девяностых уже не актуален, лучше другую бы тему нашли, - высказались под новостью.

- Что-то серьезное снимается! Молодцы! – добавляют там же.



Напомним, в 2012 году вышла в прокат криминальная драма «Решала» от бурятского режиссера Евгения Замалиева. Как ранее писал «Номер один» фильм стал первым в истории бурятского кино, прославившимся далеко за пределами республики.

фото: скриншот из видео