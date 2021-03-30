На выставке в Париже покажут фотопортреты народов Бурятии

Этнофотограф Александр Химушин представит выставку «Мир в лицах»



Как сообщают туристический информационный центр «Байкал», совсем скоро в столице Франции откроется выставка этнофотографа Александра Химушина. Выставка называется «Мир в лицах». Фотограф путешествует по странам и увековечивает на кадрах различные народы.



- Зрители увидят фотопортреты, снятые по всему миру. С нежностью и гордостью сообщаем, что есть там и представители коренных народов Бурятии - бурят и сойотов.

Спасибо, Александр Химушин, за ваше восхитительное творчество, - написали в соцсетях.



Кроме того, жители могут увидеть работы фотографа в местном этно-комплексе «Степной кочевник» (около 50 км. от Улан-Удэ). Экспозиция постоянная.



фото: со страницы ТИЦ "Байкал"